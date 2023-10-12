Нарышкин раскрыл мечты Запада о полном разрушении России

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский
Запад мечтает разделить Россию на части и ввергнуть Евразию в масштабный конфликт. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности стран СНГ.
Он отметил, что в настоящее время в западных странах появляется большое количество террористических группировок, которые отрыто призывают к разрушению как территории России, так и её государственности.
Причём, по словам директора СВР, предложения о разделении России на несколько мелких государств звучат даже от высокопоставленных политиков, выступающих в Европарламенте.
Нарышкин заявил, что представители государств, отстаивающих эту позицию, прекрасно понимают, что такой расклад событий приведёт к глобальному конфликту в Евразии. И тем, что они продолжают настаивать на своём, они показывают свою одержимость идеей разрушения России и всего Евразийского континента.
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Причём, по словам директора СВР, предложения о разделении России на несколько мелких государств звучат даже от высокопоставленных политиков, выступающих в Европарламенте.
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Анастасия Чинкова