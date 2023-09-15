Народ сам линчует власти Украины, когда узнает реальные потери среди ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский и вся верхушка киевского режима будут уничтожены, когда народу станут известны реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело – когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и «Слуг народа», и нынешней верхушки, ну и Зеленского», - прокомментировал ситуацию Соскин.
Он призвал правительство незамедлительно раскрыть народу реальные потери среди убитых и пропавших военных. Соскин также заявил, что не поддерживает массовые аресты украинских граждан за протесты против официальной повестки.
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