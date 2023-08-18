Народный совет ЛНР принял закон о выборах главы республики

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Народный совет ЛНР принял закон, по которому депутаты избирают главу ЛНР тайным голосованием из 3 кандидатов, которые будут представлены президентом России.
Для удобства жителей Подмосковья выборы будут проходить в течение 3 дней: 8, 9 и 10 сентября 2023 года. Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
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