Нарышкин раскритиковал Турцию за возвращение Украине командиров «Азова»*

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Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин негативно охарактеризовал Турцию из-за её передачи боевиков нацбатальона «Азов»* Украине. Об этом он заявил ТАСС.
Нарышкин сказал, что действия Анкары – это невыполненные обязательства, что «нехорошо характеризует турецкую сторону».
Кроме того, он добавил, что у СВР после этой ситуации не было никаких контактов с Турцией.
Ранее сообщалось, что после встречи с Зеленским, Эрдоган вернул ему командиров нацбатальона «Азов»*.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ
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Кроме того, он добавил, что у СВР после этой ситуации не было никаких контактов с Турцией.
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Анастасия Чинкова