Нарышкин рассказал, как Запад оправдал поставки вооружения Киеву

Фото: сайт Кремля
Глава СВР Нарышкин: Запад раскручивал тему контрнаступления ВСУ для оправдания поставок оружия
Директор СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад целенаправленно раскручивал тему украинского наступления для того, чтобы оправдать поставки вооружений Киеву. Об этом пишет издание РИА Новости.
По его словам, значение, которое придавалось наступлению ВСУ, преувеличено и его можно назвать элементом психологической атаки. Он добавил, что обсуждение данной темы помогло союзникам Украины оправдать поставку вооружений Киеву.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в СВР озвучили оценку наступления ВСУ западными военными аналитиками. По их мнению, успехов от украинских военных ожидать не стоит.
По его словам, значение, которое придавалось наступлению ВСУ, преувеличено и его можно назвать элементом психологической атаки. Он добавил, что обсуждение данной темы помогло союзникам Украины оправдать поставку вооружений Киеву.
Анастасия Крестьянова