Нарышкин в телефонном разговоре с главой ЦРУ обсудил события на Украине

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Директор внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил ТАСС о том, что в конце июня провёл телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Главной темой обсуждения стали события на Украине.
«Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло», — сказал он.
Беседа политиков длилась около часа. Нарышкин заявил, что личная встреча с Бернсом всё еще возможна. А вот условия для переговоров Путина и Зеленского ещё нуждаются в формировании.
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Анастасия Чинкова