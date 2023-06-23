Нарышкин заявил, что нужно поддерживать контакты с ЦРУ

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ТАСС со ссылкой на Нарышкина сообщает, что возможность для встреч с главой Центрального разведывательного управления Уильямом Бернсом сохраняется.
«У нас вполне приличные личные отношения, и, как мне представляется, необходимость в поддержании таких контактов и такой линии взаимодействия существует», — отметил Нарышкин.Ранее Сергей Нарышкин заявлял, что Запад целенаправленно раскручивал тему украинского наступления для того, чтобы оправдать поставки вооружений Киеву.
По его словам, значение, которое придавалось наступлению ВСУ, преувеличено и его можно назвать элементом психологической атаки. Он добавил, что обсуждение данной темы помогло союзникам Украины оправдать поставку вооружений Киеву.