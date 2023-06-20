Нарышкин заявил, что украинские дипломаты часто получают статус беженцев

Фото: сайт Кремля
Сергей Нарышкин: в СВР знают о количестве украинских загранработников, которые решили не возвращаться в Киев
Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что в Службе внешней разведки знают о множестве украинских работников, решивших не возвращаться в Киев после длительных командировок, передает РИА Новости.
Дополняется, что после завершения долгосрочных командировок, украинские дипломаты меняют свой дипломатический статус на статус беженца.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, как Запад оправдал поставки вооружения Киеву.
«В Службе внешней разведки Российской Федерации хорошо осведомлены о значительном числе украинских загранработников, уже принявших подобные решения или рассматривающих такой вариант в качестве наиболее приемлемого для себя и своей семьи», — сообщается в заявлении пресс-бюро СВР.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, как Запад оправдал поставки вооружения Киеву.
Екатерина Коршунова