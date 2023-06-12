Наследство Берлускони оценили в несколько миллиардов евро

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который скончался сегодня после продолжительной болезни, оставил наследство на 4 млрд евро, пишет Corriere della Sera
РЕН ТВ, со ссылкой на Corriere della Sera, пишет, что у экс-премьер-министра было более 10 вилл, несколько квартир, яхт, самолётов, вертолет.
Также Берлускони являлся одним из владельцев медиахолдинга Fininvest, Ему принадлежал 61% акций. Известно, что от бизнеса политик получал 170 тысяч евро ежедневно, а чистый доход фирмы за 2021 год равнялся почти 5 млрд.
Также Берлускони владел футбольным клубом «Монца», а до 2017 года ему принадлежало 999,93% акций команды «Милан».
В наследство политика вошли инвестиции в финансовые цифровые компании Satispay и Soldo.
Журнал Forbes оценивает состояние Берлускони в 7 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что у Берлускони было выявлено серьезное заболевание крови. Уточнятся, что именно из-за него политика госпитализировали в больницу в апреле. Все боли и пневмония в последнее время, это осложнения, которые возникли уже в ослабленном организме, пишется в материале Corriere della Sera.
Также Берлускони являлся одним из владельцев медиахолдинга Fininvest, Ему принадлежал 61% акций. Известно, что от бизнеса политик получал 170 тысяч евро ежедневно, а чистый доход фирмы за 2021 год равнялся почти 5 млрд.
В наследство политика вошли инвестиции в финансовые цифровые компании Satispay и Soldo.
Журнал Forbes оценивает состояние Берлускони в 7 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что у Берлускони было выявлено серьезное заболевание крови. Уточнятся, что именно из-за него политика госпитализировали в больницу в апреле. Все боли и пневмония в последнее время, это осложнения, которые возникли уже в ослабленном организме, пишется в материале Corriere della Sera.
Мария Фирсова