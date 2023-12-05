Наступление ВСУ стало крупнейшим провалом США за последние десятилетия

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Администрация США обманывала Украину, а также весь мир, заявляя, что Киев достигнет успеха в контрнаступлении. Об этом пишет немецкий журналист Юлиан Репке.
«Администрация Байдена водила за нос Украину, мир и саму себя на протяжении полугода, пока не осознала всю правду», — отметил Репке в соцсети X.
По его словам, летнее контрнаступление ВСУ обернулось полным крахом для кураторов США. Он подчеркнул, что данная военная кампания стала одним из самых мощных стратегических просчетов США за последние несколько десятилетий.
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Элина Позднякова