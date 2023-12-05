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Наступление ВСУ стало крупнейшим провалом США за последние десятилетия

Журналист Репке назвал наступление ВСУ самым большим провалом США
05 декабря 2023, 19:50
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Администрация США обманывала Украину, а также весь мир, заявляя, что Киев достигнет успеха в контрнаступлении. Об этом пишет немецкий журналист Юлиан Репке.
«Администрация Байдена водила за нос Украину, мир и саму себя на протяжении полугода, пока не осознала всю правду», — отметил Репке в соцсети X.

По его словам, летнее контрнаступление ВСУ обернулось полным крахом для кураторов США. Он подчеркнул, что данная военная кампания стала одним из самых мощных стратегических просчетов США за последние несколько десятилетий.


Ранее бывший советник офиса президента страны Алексей Арестович* заявил, что вооруженный конфликт на Украине можно завершить только путем переговоров между Западом и Россией. По его мнению, новые правила игры могут быть установлены только в ходе переговоров в Европе.

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#алексей арестович
#контрнаступление
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ЦАХАЛ: Израильская армия достигла центра крупнейшего города на юге сектора Газа
05 декабря 2023, 19:36

Фото: istockphoto/Gilnature

Командующий южной группировкой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Ярон Финкельман заявил, что израильские военные достигли центра города Хан-Юнис. Это крупнейший населенный пункт на юге сектора Газа.
По сообщению газеты Times of Israel, израильская армия достигла центра Хан-Юниса через несколько дней после того, как расширила свое наступление за пределы северной части анклава. Перечисляя палестинские города, генерал Финкельман заявил, что израильтяне находятся в сердце Джабалии, в сердце Шеджайи, а сегодняшнего дня и в сердце Хан-Юниса. 

Ранее представители военного крыла движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявляли, что палестинские бойцы уничтожили в Хан-Юнисе десять солдат ЦАХАЛ и поразили свыше десяти единиц израильской техники. После истечения в прошлую пятницу срока перемирия, боевые действия между израильской армией и ХАМАС возобновились.

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#армия
#сердце
#солдат
#израиль
#хамас
#сектор газа
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Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе
Глава генштаба Израиля: ЦАХАЛ перешел к третьей фазы наземной операции в Газе
05 декабря 2023, 19:29

Фото: iStock/Nancy Anderson

Глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
По словам Халеми, на данный момент сухопутные силы окружают самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис. Он подчеркнул, что лица, которые думали, что у ЦАХАЛ возникнут сложности с возобновлением боевых действий после недельного прекращения огня, сильно ошибались.

Ранее сообщалось, что более 30 человек погибли после удара по жилому дому в секторе Газа. 

Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября 2023 года. Члены группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля и установили контроль над несколькими районами и военными объектами. В качестве ответных мер, Израиль объявил о начале военной операции на территории анклава.

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#контроль
#человек
#операции
#палестина
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Послы стран Балтии выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы
МИД Эстонии заявил о демарше в адрес Польши из-за блокады украинской границы
05 декабря 2023, 19:10

Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

Послы стран Балтии в Варшаве выразили Польше демарш из-за блокады границы с Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас порталу ERR.
Кикас выразила надежду на то, что решение данного вопроса будет найдено в ближайший срок. Она также подчеркнула, что Эстония продолжит искать способы разрешения сложившейся ситуации с новым польским правительством.

Напомним, ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.

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В США пообещали вознаграждение за информацию о местонахождении Артема Усса
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#пропуска
#эстония
#польша
#украина
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В США пообещали вознаграждение за информацию о местонахождении Артема Усса
Госдеп США пообещал 7 млн долларов за информацию о местонахождении Артема Усса
05 декабря 2023, 18:44

Фото: iStock/rarrarorro

Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере семи миллионов долларов за сведения, которые приведут к установлению местоположения российского предпринимателя Артема Усса. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.
Сообщается, что за информацию, благодаря которой бизнесмена удастся задержать, Госдепартамент предлагает вознаграждение, размер которого составляет семь миллионов долларов.

Напомним, Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денежных средств. В США ему грозит тюремный срок от двадцати до тридцати лет. 

Артем Усс был задержан в Италии 17 октября 2022 года по запросу Вашингтона. В апреле он объявил, что находится в РФ, при этом утверждая, что покинул Италию из-за сомнений в объективности осуществляемого правосудия.

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#сша
#госдума
#рф
#задержание
#бизнесмен
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Госдума прекратила полномочия самого богатого депутата
Госдума прекратила полномочия самого богатого депутата 2022 года Блоцкого
05 декабря 2023, 18:19

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Государственная Дума прекратила полномочия самого богатого депутата нижней палаты парламента, члена фракции КПРФ Владимира Блоцкого. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что основанием для прекращения полномочий послужило письменное заявление Блоцкого. Со вчерашнего дня, 4 декабря, должностные полномочия парламентария завершились.

46-летнего Владимира Блоцкого избирали в Госдуму в составе федерального списка КПРФ. Он работал заместителем председателя думского комитета по аграрным вопросам.

Напомним, за 2021 год парламентарий стал самым богатым депутатом с задекларированным доходом в 3,5 миллиарда рублей. В рейтинге журнала Forbes Блоцкий занял 47-ю позицию.

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#переговоры
#госдума
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Лавров и глава МИД Ирана обсудили ядерную программу
Лавров и глава МИД Ирана обсудили план действий по ядерной программе
05 декабря 2023, 17:49

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с иранским коллегой обсудил план действий по ядерной программе. Соответствующая информация размещена на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Министры обсудили ряд тем, в том числе ситуацию вокруг продолжающегося палестино-израильского конфликта и торгово-экономическое сотрудничество. 
 
Одной из тем переговоров также стала иранская ядерная программа. Обе стороны встречи выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и озвучили намерения продолжать контакты. Также обсуждалась возможность возвращения к иранской ядерной сделке.
 
Напомним, встреча состоялась в Москве в рамках визита главы иранского МИДа в Россию с целью участия в совещании министров. 

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#лавров
#мид рф
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Вице-канцлер ФРГ Хабек посетовал пранкерам на военные трудности ВСУ
05 декабря 2023, 17:37

Фото: istockphoto/bluejayphoto

Министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек, несмотря на предупреждение немецкой Службы контрразведки, попался на розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса (Владимира Кузнецова и Алексея Столярова). Он рассказал им о тяжелой для ВСУ ситуации в противостоянии с российскими войсками.
Пранкеры позвонили немецкому вице-канцлеру ФРГ от имени некоего «африканского политика». Хабек доверительно рассказал им о трудностях, с которыми Германия сталкивается при вывозе зерна с Украины, сообщили Вован и Лексус в своем телеграм-канале. Также он пожаловался на тяжелую для Украины ситуацию на фронте.

«Множество украинских солдат умирает каждый день. Не стоит ожидать, что война скоро закончится. Скорее всего, она затянется и на следующий год», — поделился Хабек своими предположениями с пранкерами.

Ранее Служба контрразведки Германии предупреждала политиков о возможных звонках Вована и Лексуса, на розыгрыши которых уже попадались премьер-министр Италии Джорджа Мелони, ее эстонская коллега Кайя Каллас и многие другие европейские политики. Как видно, инструкция, разосланная ведомством, не помогла.

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#политика
#война
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#солдат
#служба
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Арестович* назвал единственный способ закончить конфликт на Украине
Арестович*: конфликт на Украине можно закончить только переговорами Запада и РФ
05 декабря 2023, 17:36

Фото: iStock/Silent_GOS

Вооруженный конфликт на Украине можно завершить только путем переговоров между Западом и Россией. Об этом заявил бывший советник офиса президента страны Алексей Арестович*.
По его мнению, новые правила игры могут быть установлены только в ходе переговоров в Европе. 

Арестович* также выразил убеждение в том, что Украине не поможет присоединение к НАТО. По его словам, нужно выстраивать систему заново и обсуждать сначала причины конфликта, выслушивая интересы сторон. Блок НАТО Арестович* вовсе назвал пережитком прошлого и отметил, что никакой эффективности в деятельности альянса уже нет. 

Прежде экс-глава офиса президента Украины заявил, что изменить ситуацию на фоне возникших противоречий, может только военный переворот в стране. 
 
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#арестович
#россия
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Путин прилетел в Пятигорск на заседание набсовета «Движения первых»
05 декабря 2023, 17:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин прибыл в Пятигорск, где пройдет заседание наблюдательного совета «Движения первых».
Прежде об участии главы государства в мероприятии сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля рассказал, что пятого декабря в России отмечается День волонтера, в связи с этим Владимир Путин проведёт заседание совета, посвященного молодежи и детям. 

Напомним, Дмитрий Песков ранее анонсировал начало приема вопросов граждан президенту. Обращения начали приниматься первого декабря. Прямая линия с главой государства пройдет 14 декабря. На мероприятии, которое пройдет в совмещенном формате (пресс-конференция и прямая линия), будут присутствовать представители СМИ и общественных объединений. 

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