Наталья Козлова стала врио главы Волоколамского городского округа

Фото: телеграм-канал Михаила Сылки
Наталья Козлова будет временно исполнять полномочия главы Волоколамского городского округа. Такое решение принял Совет депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Ранее сообщалось, что Михаил Сылка сложил полномочия главы муниципалитета по собственной инициативе. Он возглавил Волоколамский городской округ в 2018 году.
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