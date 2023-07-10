National Interest: НАТО найдет причины, чтобы не принять Украину в альянс

Фото: iStock/Stas-Bejsov
НАТО не сделает Украину членом альянса из-за страха прямого столкновения с Россией, которое может вылиться в третью мировую войну. Об этом пишет обозреватель Кристофер Пребл в статье для National Interest.
«Существует огромное количество практических, политических и стратегических причин, по которым Украина не будет принята в НАТО», — отметил Пребл.
Он уверен, что правительства стран НАТО пытаются избегать действий, которые могут привести к прямому столкновению с российской армией. По словам журналиста, Брюссель опасается, что конфликт может вылиться в третью мировую войну с угрозой использования ядерного оружия.
Читайте таже:
Политолог Шаповалов: Саммит НАТО станет провальным и для Украины, и для его участников
Президент Литвы Науседа призвал Украину не ждать скорого вступления в НАТО
Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО по завершению конфликта
Элина Позднякова