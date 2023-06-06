НАТО активизирует поддержку Украины

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Он подчеркнул, что решения, которые планируют принять на саммите, станут значительными.
«Мы усилим помощь Украине с многосторонним пакетом, который позволит перевести силы Украины на стандарты НАТО и приблизить Украину к НАТО», - отметил Столтенберг.
Кроме того, по его словам, страны, которые входят в НАТО, солидарны с тем, что Украина получит членство в альянсе, а у РФ нет права вето.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленский провел экстренное заседание СНБО из-за Каховской ГЭС.