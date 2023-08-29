НАТО дали Зеленскому последний шанс

Фото: сайт Кремля
Страны НАТО пошли на встречу Киеву и одобрили просьбу украинской стороны о продлении боевых действий. Об этом пишет издание РИА Новости.
Украина, в рамках решения, должна была получить истребители и иное вооружение, что должно было поспособствовать победе ВСУ в вооруженном конфликте. В случае провала наступления, Украину побудят к мирным переговорам, а последний шанс для лидера страны Зеленского иссякнет вместе с поражением на поле боя.
В ходе переговоров, которые накануне состоялись между главкомом ВСУ Валерием Залужным и представителями НАТО, было достигнуто решение о поставке Киеву истребителей. Однако, руководство Великобритании указало на необходимость ослабления обороны России на южном направлении.
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В ходе переговоров, которые накануне состоялись между главкомом ВСУ Валерием Залужным и представителями НАТО, было достигнуто решение о поставке Киеву истребителей. Однако, руководство Великобритании указало на необходимость ослабления обороны России на южном направлении.
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Анастасия Крестьянова