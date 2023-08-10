НАТО готовится к открытию второго фронта из-за неудач ВСУ

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Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что НАТО продемонстрировала свою несостоятельность в управлении украинской военной кампании против России. Об этом пишет издание РИА Новости.
Она отметила сильную обеспокоенность альянса вопросом наступления ВСУ и их неудачами в ходе боевых действий.
По словам сенатора, НАТО может открыть второй фронт против России и уже в настоящее время блок активизирует силы на западном направлении. Ковтиди заявила, что сомнений в том, что Североатлантический альянс создает антироссийскую коалицию под предводительством США, нет.
Она также указала на намерение Польши оккупировать западные территории Украины.
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По словам сенатора, НАТО может открыть второй фронт против России и уже в настоящее время блок активизирует силы на западном направлении. Ковтиди заявила, что сомнений в том, что Североатлантический альянс создает антироссийскую коалицию под предводительством США, нет.
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Анастасия Крестьянова