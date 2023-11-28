НАТО может предложить Украине более простой план по членству

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НАТО может предложить Киеву упрощенный план вступления в альянс на основе ежегодной национальной программы. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.
«Министры иностранных дел поддержат проект ежегодной национальной программы, составленный Киевом, в котором определяются реформы, которые он считает необходимыми, чтобы быть готовым вступить в НАТО», — рассказали собеседники агентства.Отмечается, что даже если Киев выполнит все пункты плана, а конфликт закончится, Украине в любом случае будет сложно получить приглашение для вступления в Североатлантический альянс.
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Алина Юрчак