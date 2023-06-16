Столтенберг: НАТО не пригласит Украину в альянс на саммите в Вильнюсе

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«Мы не будем обсуждать приглашение на саммите в Вильнюсе, но обсудим, как сделать Украину ближе к НАТО», - сказал Столтенберг по итогам встречи с министрами обороны стран-участниц НАТО.
Ранее Столтенберг заявил, что попытки наступления ВСУ на позиции российской армии стали для Киева испытанием. Он подчеркнул, что Украине по-прежнему нуждается в военных поставках со стороны стран НАТО.
Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не нужна ни НАТО, ни Украина в составе альянса.