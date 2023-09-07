НАТО высказалась о связи обломков БПЛА в Румынии с РФ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был «преднамеренной атакой России».
Позже власти Румынии проинформировали НАТО об обнаружении обломков неизвестного летательного аппарата на территории страны. В НАТО отметили, что наращивают свое присутствие в Черноморском регионе и продолжают пристально следить за ситуацией.
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Екатерина Коршунова