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НАТО высказалась о связи обломков БПЛА в Румынии с РФ

НАТО не считает обломки БПЛА в Румынии следствием преднамеренной атаки России
07 сентября 2023, 11:20
Фото: iStock/Stas-Bejsov

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет информации о том, что инцидент с найденными обломками БПЛА в Румынии был «преднамеренной атакой России».

Напомним, ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе Румынии и Украины было обнаружено несколько обломков, которые могут быть фрагментами российских дронов. Тилвар лично выехал на место происшествия и после осмотра сообщил, что найденные части не представляют угрозы.

Позже власти Румынии проинформировали НАТО об обнаружении обломков неизвестного летательного аппарата на территории страны. В НАТО отметили, что наращивают свое присутствие в Черноморском регионе и продолжают пристально следить за ситуацией.

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В МИД прокомментировали идею США направить ВСУ изъятые в России активы
Рябков назвал воровством идею США направить изъятые активы РФ на помощь ВСУ
07 сентября 2023, 10:52

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал «воровством» инициативу США направить изъятые активы российских бизнесменов на помощь ветеранам ВСУ. Об этом Рябков сообщил журналистам в Бишкеке, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.
По словам Рябкова, такая американская инициатива служит напоминанием всем экономическим операторам, насколько рискованно иметь дела с США. 

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что средства, конфискованные у подсанкционных бизнесменов из РФ, направят на реабилитацию солдат ВСУ. Отмечается, что речь идет о $5,4 млн — такую сумму США конфисковали предпринимателя Константина Малофеева, с 2014 года фигурирующего в американских санкционных списках.

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#сша
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#солдат
#блинкен
#рф
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Пентагон не смог испытать демонстратор гиперзвуковых технологий
07 сентября 2023, 10:37

Фото: iStock/icholakov

В среду, 6 сентября, Пентагон не смог провести испытания демонстратора гиперзвуковых технологий по результатам предполетной проверки. Об этом сообщает агентство Блумберг.
Сообщается, что речь идет о гиперзвуковом оружии дальнего радиуса действия. Причины отмены испытания не называются.

По информации агентства, даже без испытания Пентагону удалось успешно собрать информацию о работе наземного оборудования и программного обеспечения. 

Напомним, РФ уже использует гиперзвуковые ракеты в ходе спецоперации на Украине. 

Ранее издание The Hill сообщило о том, что размещение гиперзвуковых ракет «Циркон» на атомных подлодках проекта «Ясень» вызвало беспокойство у США. Власти США пытаются догнать в вооружении Россию и КНР, но им этого сделать не удается.

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#сша
#россия
#испытания
#ракеты
#рф
#пво
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Экс-агент MI6 Крук: Запад осознаёт провал ВСУ, но не хочет этого признать
07 сентября 2023, 07:57

Фото: iStock/JARAMA

Руководства стран Запада во главе с США уже понимают, что украинское контрнаступление провалилось, однако не хотят это осознавать. Так считает экс-агент MI6 Аластер Крук.
«Я думаю, что они признали это (провал контрнаступления. — Прим. ред.), в том числе и в Белом доме. Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен», — заявил Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он также считает, что США видят выходом из сложившейся ситуации дальнейшую эскалацию конфликта, однако это ни к чему не приведет, уверен эксперт, отметив, что из-за этого Вашингтон закрывает глаза на удары Киева по территориям России.

При этом Крук уверен, что русские не стали бояться Украину из-за этого, а начали еще больше злиться. По его словам, совсем скоро может наступить предел российскому терпению, и тогда все может пойти совсем по-другому, а ситуация еще больше обострится.

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#сша
#россия
#эксперт
#глаза
#youtube
#интервью
#ес
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Бывший разведчик Риттер исключил открытую войну США с Россией
Экс-разведчик армии США Риттер считает, что генералы боятся проиграть войну
07 сентября 2023, 06:54

Фото: iStock/Aquir

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер не верит в то, что между Соединёнными Штатами и Россией может начаться открытая война, поскольку американские генералы боятся её проиграть.
«Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать. Поэтому глупо даже говорить о самой возможности горячей войны», — отметил Риттер.

Это мнение он высказал в ответ на заявление журналиста Такера Карлсона о том, что открытый военный конфликт между США и Россией может начаться уже в следующем году. По мнению бывшего разведчика, Штаты не будут иметь возможности победить Россию нигде — ни в Европе, ни в Сирии, ни в Украине. А генералы в Пентагоне, зная это, боятся спровоцировать столкновение.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский высказал мнение о том, что агрессивные действия Cоединённых Штатов могут в конечном итоге привести к прямому противостоянию России и НАТО. По мнению Полянского, НАТО сильно вовлечено в конфликт на Украине и «нельзя быть уверенным», что Запад поставляет Украине только оружие, а не отправляет туда и своих военных (в виде «инструкторов и наемников»).    

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#сша
#россия
#война
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Гинеколог Дорофеева: За полчаса секса можно похудеть на 50-100 граммов
07 сентября 2023, 06:25

Фото: iStock/Deagreez

Гинеколог Антонина Дорофеева считает, что секс может стать приятным бонусом к основным способам похудения. Об этом она рассказала в разговоре с News.ru.
«Cекс может заменить занятия в спортзале в том смысле, что вы потратите энергию, а также укрепите мышцы и сосуды. Во время секса напрягаются мышцы промежности, также прорабатывается пресс и подключаются ягодицы», — отметила гинеколог.

По словам Дорофеевой, в среднем за полчаса секса можно сбросить от 50 до 100 граммов веса, но главным способом похудения всё равно должно оставаться правильное питание.

Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Бразилии 31-летняя Белла Мантовани и её супруг Вагнер О’Фера решили заменить фитнес на секс-марафон, чтобы похудеть. Муж и жена проводили в постели не менее 1-2 часов в день примерно 4-5 раз в неделю. В результате за две недели супруги без каких-либо дополнительных физических нагрузок потеряли по килограмму каждый.     

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#гинеколог
#секс
#врач
#советы
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Зеленский пригрозил ЕС арбитражем из-за украинского зерна
07 сентября 2023, 05:13

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу иском в международный арбитраж при продлении после 15 сентября запрета на ввоз украинского зерна. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента.
Зеленский подчеркнул, что Киев категорически против дальнейших ограничений на экспорт зерна. По словам президента, Украина спокойно относится к тому, что зерно становится источником заработка для европейских стран, перерабатывающих агропродукцию и зарабатывающих на логистике, однако Киев не будет терпеть нарушения условий свободного рынка и соглашения об ассоциации.

«Отдельно хочу обратиться к Еврокомиссии. Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — заявил Владимир Зеленский.

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#суд
#зерно
#соглашения
#экспорт
#украина
#нарушения
#владимир зеленский
#киев
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Полковник Макгрегор: Россия дожидается краха европейской экономики
07 сентября 2023, 05:04

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Судьба Украины уже предрешена, а Россия выбрала выжидательную тактику в надежде на крах экономики Евросоюза. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона, полковник американской армии Дуглас Макгрегор в своём интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Думаю, что ЕС в беде, поэтому полагаю, что российская позиция заключается в том, чтобы подождать еще немного и понаблюдать, как все это рушится», – отметил Макгрегор.

По мнению полковника, перед европейцами сейчас стоит проблема как рецессии в экономике, так и приближения зимы, поскольку вопрос нефти и газа остается достаточно серьезным.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать газ у России «неприятно с моральной точки зрения», но при этом подчеркнул, что в настоящий момент это неизбежная необходимость. Он подчеркнул, что первоочередным приоритетом является обеспечение безопасности и стабильности энергоснабжения. Нарушение этой безопасности может привести к серьезным последствиям.

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#дуглас макгрегор
#россия
#украина
#евросоюз
#экономика
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Голубев: В Ростове-на-Дону система ПВО сбила два украинских беспилотника
07 сентября 2023, 04:11

Фото: сайт Кремля

В Ростове-на-Дону в ночь на четверг сработала система противовоздушной обороны, сбиты два украинских беспилотных летательных аппарат (БПЛА). Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале.
«Один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул.Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия», — отметил губернатор. 

По информации SHOT, повреждения получили также несколько соседних зданий, у них выбило окна. Взорвавшийся автомобиль уже потушен, место сейчас оцеплено службами.




Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Ростове-на-Дону недалеко от штаба Южного военного округа (ЮВО) произошел взрыв, в результате которого сгорел автомобиль.

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Собянин: Силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на Москву

Богомаз: Над Брянской областью сбит украинский БПЛА самолётного типа

#бпла
#украина
#происшествие
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Собянин: Силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на Москву
07 сентября 2023, 04:07

Фото: iStock/NiseriN

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Раменском городском округе сегодня ночью силами ПВО пресечена попытка атаки БПЛА на Москву. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Предварительно, на месте падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте инцидента работают экстренные службы.

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#пво
#москва
#бпла
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