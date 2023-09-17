НАТО не видит политических условий для начала переговоров России и Украины

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Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс в настоящее время не видит политических условий для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью агентству Agerpres.
По словам Джоанэ, план из 10 пунктов, который предложил Зеленский, был принят многими странами даже за пределами НАТО. Это может стать прочной опорой для начала мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако на сегодняшний день нет политических условий, которые бы поспособствовали началу переговоров между Россией и Украиной.
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Анастасия Чинкова