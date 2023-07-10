НАТО объявит о масштабном соглашении по поддержке Украины

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НАТО объявит о масштабном соглашении по созданию многопрофильной структуры с целью поддержки Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Такая инициатива должна создать многостороннюю основу, в рамках которой страны Североатлантического альянса смогут взять на себя двусторонние обязательства по оказанию поддержки Киеву.
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Диана Аванесян