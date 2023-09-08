НАТО осудила выборы в новых регионах России, назвав их нелегитимными

Фото: iStock/Stas-Bejsov
Официальный представитель альянса Дилан Уайт заявил, что НАТО осуждает выборы в новых регионах России, по мнению альянса, это «нарушение международного права». Об этом Уайт написал в социальной сети X.
Сообщается, что несмотря на то, что эти новые регионы вошли в состав РФ по результатам референдумов и в рамках признанного ООН принципа права на самоопределение, Североатлантический альянс не признает легитимность российских выборов.
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и Крыму.
Напомним, глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что на выборах в законодательные органы новых регионов РФ зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований. Глава ЦИК отметила, что нет ни одного отказа в регистрации. Памфилова добавила, что только 2 человека утратили свой статус выдвинутых кандидатов.
Читайте также:
В МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и Крыму
Представитель ГУ МЧС России по МО Желепа рассказал о мерах безопасности в период проведения выборов
Член общественной палаты МО Макаров рассказал про организацию наблюдения за выборами
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и Крыму.
Читайте также:
В МИД Украины заявили, что Киев не признает выборы в новых регионах РФ и Крыму
Представитель ГУ МЧС России по МО Желепа рассказал о мерах безопасности в период проведения выборов
Член общественной палаты МО Макаров рассказал про организацию наблюдения за выборами
Екатерина Коршунова