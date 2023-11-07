НАТО осудила выход России из ДОВСЕ

Помощник главкома ВСУ Залужного Геннадий Частяков погиб в своей день рождения от взрыва боевой гранаты. Основной версией следствия является «неосторожное обращения с боеприпасами», однако супруга погибшего и представители Генштаба Украины сомневаются, что военнослужащий не умел пользоваться гранатами и допустил подрыв снаряда будучи рядом со своими детьми. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно об обстоятельствах гибели майора, и кто на самом деле виноват в его смерти.