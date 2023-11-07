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НАТО осудила выход России из ДОВСЕ

НАТО: выход РФ из ДОВСЕ подорвал евроатлантическую безопасность
07 ноября 2023, 15:55
Фото: iStock/Stas-Bejsov

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Члены НАТО осудили решение России о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе и назвали такой шаг «подрывающим евроатлантическую безопасность». Об этом говорится в заявлении альянса.
По словам стран-членов Североатлантического альянса, РФ «продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями».

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс поддерживает решение союзников приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе после выхода из него РФ.


Напомним, в полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

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#россия
#соглашения
#соглашение
#мид
#нато
#рф
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«Он тревожится»: В США раскрыли, что пугает американского президента Байдена
NYT: Байден боится, что ракеты ATACMS не изменят ситуацию на Украине
07 ноября 2023, 15:22

Фото: iStock/rarrarorro

Глава Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден тревожится, что ракеты ATACMS, отправленные Киеву, никак не изменят ситуацию на Украине, об этом пишет The New York Times.
«США дали Зеленскому все то оружие, которое он просил, включая ракеты большой дальности. Теперь он (Джозеф Байден) боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По информации СМИ, президент США также тревожится из-за нарастающего недовольства и усталости от украинского конфликта у его коллег из Европы. Однако, также и в американских политических кругах уже не раз высказывали мнение о том, что миллиарды долларов, вложенные в поддержку Вооруженных сил Украины - были потрачены впустую.

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#сша
#оружие
#президент
#джозеф байден
#ракеты
#украина
#всу
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Политолог Мезюхо: «За легализацией марихуаны на Украине может стоять Запад»
07 ноября 2023, 15:11

Фото: istockphoto.com/ValleraTo

Политолог Иван Мезюхо допустил, что за готовящейся легализацией медицинского каннабиса на Украине с целью оказания помощи солдатам ВСУ могут стоять западне покровители Киева.
«За легализацией марихуаны, пусть и формально в медицинских целях, могут стоять западные покровители Украины, которые превращают остатки украинского государственного образования в поле для выращивания наркотических веществ», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.

Он добавил, что Украину используют западные страны, а в частности США, для выкачивания из неё ресурсов.

А бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о скатывании Украины в хаос, а также предрёк начало гражданской войны.

«Украина скатывается в хаос, и уже скоро все закончится бунтами и гражданской войной: военные против спецслужб, элиты против команды Зеленского», — приводят argumenti.ru слова Кивы.

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#сша
#украина
#будущее
#страны
#политика
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Политик Царёв заявил о хорошем самочувствии
07 ноября 2023, 14:42

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Политик Олег Царёв прокомментировал совершённое на него в Ялте покушение и отметил, что сейчас чувствует себя лучше.
«Отдельное спасибо за то, что приехали. Благодаря вам, я смог сегодня первый раз выйти на улицу. Получил телефон, почитал новости, сообщения. Тысячи неотвеченных сообщений, звонков», — сказал в беседе с RT Царёв.

При этом, он заявил, что не имеет права раскрывать подробности следствия по этому делу, и добавил, что камерыв офисе очень помогли.

Ранее сообщалось, что Украина атаковала Крым с помощью трёх бомбардировщиков с шестью ракетами Storm Shadow. Однако, как пишет «Царьград», атаки эти были ликвидированы: большую часть ракет ВС РФ благополучно сбили на подлёте, а те, что долетели, попали в уже пустое здание.

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#украина
#крым
#вс рф
#происшествие
#преступление
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«Взял гранату у сына и выдернул чеку»: как погиб помощник Залужного, причастна ли Россия
Сын погибшего помощника Залужного находится в тяжелом состоянии
07 ноября 2023, 14:37

Фото: iStock/ovbelov

Помощник главкома ВСУ Залужного Геннадий Частяков погиб в своей день рождения от взрыва боевой гранаты. Основной версией следствия является «неосторожное обращения с боеприпасами», однако супруга погибшего и представители Генштаба Украины сомневаются, что военнослужащий не умел пользоваться гранатами и допустил подрыв снаряда будучи рядом со своими детьми. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно об обстоятельствах гибели майора, и кто на самом деле виноват в его смерти.

Геннадий Частяков: что известно


Геннадий Частяков родился 6 ноября 1984 года в городе Белецкое Донецкой области. На протяжении пяти последних лет он постоянно проживал на территории Украины. Частяков являлся генеральным директором ООО «Оникс Союз», и занимал должность помощника Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

По словам собеседника «Украинской правды», Частяков был выпускником одесской Военной академии, где учился обращению с оружием и боеприпасами.

Залужный прокомментировал гибель Частякова


Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что причиной взрыва в доме его помощника Частякова стала детонация взрывного устройства, которое сработало в одном из подарков. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Глава ВСУ назвал погибшего своим близким другом и заявил, что его гибель стала утратой для военных сил Украины.

Залужный также добавил, что Частяков был для украинской армии плечом, и что он полностью посвятил свою жизнь ВСУ.  

Как погиб помощник Залужного


Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал в своем телеграм-канале об обстоятельствах гибели помощника Залужного. Он сообщил, что Частяков вернулся в день своего рождения домой с подарками от коллег и близких, после чего стал демонстрировать их родственникам.

Глава МВД рассказал, что погибший достал из подарочного ящика с гранатами один из боеприпасов и начал его показывать сыну. Клименко добавил, что сначала боеприпас взял в руки несовершеннолетний и принялся «крутить кольцо». После этого военнослужащий забрал снаряд у сына и выдернул чеку, что спровоцировало взрыв. В результате инцидента, 13-летний сын погибшего получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Стало известно о состоянии детей погибшего помощника главкома ВСУ Залужного
Стало известно о состоянии детей погибшего помощника главкома ВСУ Залужного

Рядом с телом помощника главы ВСУ, было найдено пять аналогичных неразорвавшихся гранат, которые в настоящее время направлены на экспертизу.

Кто виноват в смерти Частякова


Коллегу, который преподнес майору «взрывоопасный» презент, установили. Им оказался старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко. В МВД Украины сообщили, что в кабинете коллеги Частякова были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены две гранаты, по внешним признакам схожие с теми, которые были подарены майору.

Источник «Суспільне» сообщил, что супруга покойного заявила, что взрыв произошел, как только была открыта коробка с боеприпасами. Издание подчеркивает, что расследование дела продолжается и в настоящее время «нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе».

«Реальная угроза»: В США назвали будущего лидера госпереворота в Киеве
«Реальная угроза»: В США назвали будущего лидера госпереворота в Киеве

Авторы статьи, опубликованной в издании «Страна» предполагают, что еще одной версией произошедшего, может быть теракт, который могли осуществить заинтересованные лица на фоне разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Напомним, что глава ВСУ в интервью Economist сообщил, что на фронте украинские военнослужащие зашли в тупик, и что продолжать контрнаступление становится невозможным. Украинский лидер с такими заявлениями не согласился.


Частяков знал, что гранаты боевые


Пресс-секретарь МВД Марьяна Рева сообщила, что трагически погибший Частяков знал, что ему подарены боевые гранаты. По ее словам, Александр Тимченко, который подарил коробку с боеприпасами, предупредил майора, что гранаты боевые, однако погибший, вероятно, не поверил в эту информацию.

Украинское издание Insider также сообщает, что боеприпасы, подаренные Частякову, были приняты им за сувениры-рюмки, поэтому он выдернул чеку. 

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Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ
07 ноября 2023, 14:22

Фото: iStock/Sinenkiy

Североатлантический альянс поддерживает решение союзников приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе после выхода из него РФ. Об этом говорится в заявлении организации.
Ранее сообщалось, что в полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

Напомним, ДОВСЕ был подписан в ноябре 1990 года представителями двадцати двух государств. Согласно этому договору, действовало ограничение количества боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, боевых самолетов и вертолетов, имеющихся в их распоряжении на территории от Атлантического океана до Уральских гор. 

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#россия
#соглашения
#соглашение
#закон
#мид
#нато
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Шойгу: РФ и Никарагуа будут противодействовать шантажу и угрозам США
07 ноября 2023, 14:17

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны США, а также других стран Запада, и будет совместно с Никарагуа и другими союзниками противодействовать существующим угрозам. Об этом он говорил на переговорах с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо, которые прошли в Москве.
«Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам», - заявил Шойгу.

По его словам, Россия совместно с Никарагуа и другими союзниками будет противодействовать шантажу и угрозам со стороны Штатов, обращая внимание на недопустимость подобного поведения.

Кроме того, Шойгу отметил, что Россия сотрудничает с Никарагуа по многим вопросам, в том числе и в оборонной сфере.

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#россия
#итоги
#режим
#поставки
#нато
#шойгу
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Источник подтвердил готовность Турции принять переговоры по Украине
Источник заявил, что Турция готова организовать переговоры между РФ и Украиной
07 ноября 2023, 14:12

Oleksii Liskonih

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником сообщил, что Анкара готова организовать у себя переговоры между Россией и Украиной, если страны проявят соответвующзую политическую волю. Об этом пишет ТАСС.

«В ходе встречи, на которой обсуждались двусторонние отношения, а также региональные вопросы, министр иностранных дел Фидан заявил, что война на Украине должна быть прекращена на основе международного права. Турция готова принять переговоры, если на то будет воля сторон», — рассказал собеседник агентства.
Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввел запрет на них.

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#мид
#украина
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#турция
#отношения
#рф
#переговоры
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ВОЗ: Жителям Газы проводят ампутации без анестезии из-за нехватки лекарств
07 ноября 2023, 14:10

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Пострадавшим жителям сектора Газа начали проводить операции по ампутации без анестезии из-за нехватки лекарственных препаратов, об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер во время брифинга в Женеве.
«Раненым в Газе делают ампутации без анестезии. Я не знаю пропорции, это может быть 10% ампутаций, 20% или даже один раз, вопрос не в этом. Даже если это бы произошло только один раз, это неприемлемо», - прокомментировал ситуацию Линдмайер.

Представитель организации объяснил, что подобные меры - вынужденные. Они обусловлены катастрофической нехваткой лекарственных препаратов и переполненностью медицинских учреждений. 

При этом, ранее катарское издание Al Jazeera сообщило о намерении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести удар по детской больнице в секторе Газа, дав местным жителям время на то, чтобы покинуть объект.

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#сектор газа
#палестина
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#израиль
#операции
#ампутация
#лекарства
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В Евросоюзе прокомментировали решение Путина о военном положении
Петер Стано: Евросоюз принял к сведению решение Путина о военном положении
07 ноября 2023, 13:47

Фото: сайт Кремля

Европейский Союз принял к сведенью подписание президентом РФ Владимиром Путиным закона об отмене информирования генсека Совета Европы о введении в стране чрезвычайного или военного положений. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Станов в беседе с изданием «Лента.ру».

«Мы принимаем к сведению поправки в российское законодательство. Однако Россия по-прежнему связана своими обязательствами по Международному пакту о гражданских и политических правах и другим договорам, участником которых она является», — заявил Станов.
Он также отметил, что Россия все еще связана с другими международными договорами в области права. Кроме того, Станов акцентировал внимание на том, что Евросоюз призывает самые крупные мировые государства, включая РФ, к взаимоуважению, защите интересов и выполнение обязательств по международному праву.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об уточнении порядка проведения президентских выборов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
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