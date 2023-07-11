НАТО: партнёрство РФ и Китая противоречит интересам альянса

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Лидеры НАТО в ходе саммита в Вильнюсе заявили, что развивающееся сотрудничество между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса.
«Углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их взаимоусиливающие попытки подорвать международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам», — приводит РИА Новости соответствующее заявление лидеров стран НАТО.
До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не станет членом альянса, если потерпит поражение в конфликте с Россией. По его словам, сейчас очень важно помочь Украине одержать победу в конфликте с РФ.
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