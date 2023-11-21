Брайен заявил, что НАТО придётся пойти на сделку с Россией

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Североатлантический альянс НАТО будет вынужден пойти на сделку с Российской Федерацией.
Это произойдёт в случае, если НАТО не удастся восстановить свою оборону, сказал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен.
По мнению бывшего чиновника, Украина показала, что военные идеи НАТО уже устарели. Он также отметил, что в настоящее время западный военно-политический блок не способен производить более 163 000 снарядов ежемесячно, а РФ может выпускать более 350 000 боеприпасов.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи размером в 100 миллионов долларов, об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, в новый пакет войдут как боеприпасы для артиллерии, так и средства противовоздушной обороны.
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«Если НАТО не сможет восстановить доверие к своей обороне, организации придется пойти на сделки с русскими, которые изменят стратегическую карту Европы», — приводит слова Брайена издание Asia Times.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи размером в 100 миллионов долларов, об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, в новый пакет войдут как боеприпасы для артиллерии, так и средства противовоздушной обороны.
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Мария Фирсова