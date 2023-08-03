НАТО провоцирует новую холодную войну

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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй допустил провоцирование новой холодной войны со стороны НАТО, путем расширения организации.
Ханьхуэй заявил, что альянс провоцирует новую холодную войну, создавая конфронтацию между лагерями. Также, по мнению посла, причиной усугубления украинского кризиса стало НАТО и стремление альянса к расширению. Он отметил, что в мировом сообществе продвижение организации на восток не заручается поддержкой, некоторые страны-члены также выступают против таких тенденций.
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Анастасия Крестьянова