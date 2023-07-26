НАТО усилит разведку в районе Черного моря

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По итогам совета Украина-НАТО, альянсом было принято решение об усилении разведки в регионе Черного моря на фоне прекращения зерновой сделки.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил о намерении НАТО усилить поддержку Украины.
На заседании был обсужден вопрос прекращения Россией черноморского зернового соглашения. Участники совета НАТО-Украина обсудили ситуацию, связанную с безопасностью в акватории Черного моря и приняли решение об усилении разведки в регионе. Об этом свидетельствует заявление по итогам заседания.
Напомним, зерновая сделка прекратила действовать 18 июля.
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На заседании был обсужден вопрос прекращения Россией черноморского зернового соглашения. Участники совета НАТО-Украина обсудили ситуацию, связанную с безопасностью в акватории Черного моря и приняли решение об усилении разведки в регионе. Об этом свидетельствует заявление по итогам заседания.
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Анастасия Крестьянова