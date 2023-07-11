НАТО утвердила пакет многолетней помощи Украине

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Страны НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который способствует достижению совместимости её вооружённых сил со стандартами альянса. Об этом объявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в ходе саммита в Вильнюсе.
Он отметил, что пакет поддержки включает в себя три основных элемента.
До этого, лидеры НАТО в ходе саммита в Вильнюсе заявили, что развивающееся сотрудничество между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса.
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«Это план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина. Кроме того, лидеры подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены. Для Украины будет отменено условие выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления до одно этапа», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.
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Мелисса Тимофеева