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НАТО ждут серьезные проблемы с Прибалтикой

AT: НАТО стоит готовится к серьезным проблемам в Прибалтике
08 августа 2023, 18:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Североатлантический альянс ждут серьезные проблемы в Прибалтике, поскольку западное оружие продемонстрировало свой низкий оборонительный потенциал на Украине, пишет Asia Times.
«Несмотря на интенсивную подготовку, которую украинские бригады проходили под руководством инструкторов альянса, несмотря на щедрые поставки американского и европейского оружия, ВСУ терпят сокрушительное поражение. Чем это может обернуться для НАТО? Давно известно, что альянс столкнется с серьезными трудностями в том случае, если ему придется защищать важнейшие районы Прибалтики и Восточной Европы», - прокомментировали ситуацию журналисты.

По мнению авторов статьи, уже совсем скоро европейские чиновники поймут, что больше не хотят вкладывать огромные деньги в поддержку Украины, перестанут поставлять Киеву свои танки, боеприпасы и оружие. Они также попробуют найти компромисс и договориться с Россией, считают в AT.


Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проекты поправок в законодательство, согласно которым изменится порядок уведомления ООН и Совета Европы о введении и прекращении в России военного и чрезвычайного положения.

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#нато
#украина
#европа
#оборона
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Свергнутый премьер Нигера оценил ситуацию в стране после госпереворота
Свергнутый премьер Нигера: Президент не слагал полномочия, госструктуры можно восстановить
08 августа 2023, 19:28

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду, который был свергнут с должности после госпереворота, заявил, что президент страны Мохамед Базум не слагал свои полномочия, а госструктуры можно восстановить. Об этом пишет издание New York Times.
Премьер отметил, что впереди грядет саммит ЭКОВАС, а оставшиеся перед ним дни, дают надежду на радостный исход. 

Сообщается, что в настоящее время свергнутый министр находится в Париже. 

Махамаду прокомментировал американскому изданию обстановку в стране и заявил. что президент в отставку не ушел, а госструктуры еще можно восстановить.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Нигера поддерживают ситуацию в стране. 

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#президент
#министр
#саммит
#нигер
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Протестующие в Ереване требуют открытия коридора между Арменией и Нагорным Карабахом
08 августа 2023, 19:17

Фото: iStock/scaliger

У здания правительства в Ереване люди в военной форме устроили протест с требованиями открыть Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом. Об этом сообщает «Интерфакс».
Полиция задерживает протестующих, которые перекрывают центральные улицы города.

Организовал акцию протеста активист Саркис Погосян. Он собрал несколько сотен человек, одетых в военную форму, у здания правительства Армении утром, 8 августа. Они требуют открыть Лачинский коридор, чтобы по нему происходила передача гуманитарного груза.

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#армения
#протесты
#полиция
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В Подмосковье распределили бесплатное эфирное время для агитации на выборах
08 августа 2023, 18:28

Фото: Мособлизбирком

Мособлизбирком провел жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами в губернаторы Московской области и в депутаты на дополнительных выборах в Мособлдуму по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Бесплатное эфирное время для агитации предоставили радиоканал «Радио 1», а также телеканалы «360» и «360 Новости», бесплатную печатную площадь – газета «Ежедневные новости. Подмосковье».  Агитационный период на телеканалах, в периодических печатных и сетевых изданиях стартует в регионе 12 августа и продлится до полуночи 8 сентября. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. 

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться
 
Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
 
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. 

ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.  В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
 
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#мособлизбирком
#мособлдума
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Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
Путин и Рамафоса обсудили по телефону сотрудничество России и ЮАР
08 августа 2023, 18:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. О переговорах глав государств сообщили в Кремле.
В ходе беседы, Рамафоза дал положительную оценку итогам саммита РФ-Африка в Петербурге.

Также, лидеры стран обсудили дальнейшее двустороннее сотрудничество и уделили особое внимание экономическим и торговым связям. Российский президент обсудил с африканским коллегой подготовку к грядущему саммиту БРИКС, а также, обсудил актуальную международную повестку. 

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#африка
#президент
#сотрудничество
#путин
#рф
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Искусственный интеллект выявил в Подмосковье 6 тыс нарушений атрибутики такси
08 августа 2023, 17:53

Фото: Минтранс МО

Нейросеть выявила с начала года в Подмосковье более 6 тыс такси, не соответствующих региональному стандарту. Водителям выданы предостережения, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
В регионе по выданным разрешениям работают около 100 тыс такси. Выявление нарушений автоматизировано благодаря внедрению нейросети. Ежедневно она распознаёт в потоке примерно 2,5 млн машин. При этом один автоинспектор может проверить лишь 2 тыс автомобилей в год.
 
В Подмосковье с момента запуска в октябре 2021 года установлено более 2 тыс камер автоматизированной системы «Такси-контроль». Она позволяет без помощи инспекторов выявлять нарушения регионального стандарта. 
 
Нейросеть распознаёт автомобили на соответствие цвета кузова, наличие жёлтых светоотражающих полос посередине и серых – внизу, цветографической схемы легкового такси, оранжевого фонаря на крыше. 
 
Сейчас Минтранс Подмосковья работает над внедрением искусственного интеллекта при выдаче разрешений такси.

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#минтранс мо
#ии
#искусственный интеллект
#такси
#московская область
#подмосковье
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Западный эксперт назвал китайский план по Украине более реалистичным, чем предложенный в Джидде
Нимёллер: План КНР по Украине более реалистичный, чем предложенные на встрече в Джидде
08 августа 2023, 17:45

Фото: iStock/alzay

Предложенный Китаем план по урегулированию украинского конфликта более реалистичный, чем предложения, высказанные на встрече в Джидде, заявил нидерландский геополитический эксперт Йост Нимёллер в интервью «РИА Новости».
На переговорах в Джидде Саудовская Аравия представила альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. План подразумевает собой сохранение территориальной целостности Украины, полного прекращение боевых действий, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

«Я гораздо больше верю в предложение, которое Китай высказал несколько месяцев назад и которое может привести к разделению Украины на восточную часть с регионом Донбасс на стороне России, нейтральную зону в Центральной Украине и запад Украины как остаток независимого государства», - прокомментировал ситуацию Нимёллер. 

Эксперт также считает, что в США Украину уже готовят к поражению. Такой вывод он сделал исходя из слитых в сеть данных Пентагона, где сказано, что Киев на театре военных действий делает «не так, как ему сказали в НАТО».

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#украина
#китай
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Мятежники в Нигере не впустили делегацию ЭКОВАС в страну
AFP: Мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС
08 августа 2023, 17:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Захватившие власть мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС из соображений безопасности, сообщает агентство AFP.
«Нынешний контекст гнева населения после введенных ЭКОВАС санкций не позволяет принять указанную делегацию в безопасности», - такое сообщение опубликовала нынешняя власть Нигера.

Ранее стало известно, что армия Нигера перебрасывает свои подразделений в столицу страны Ниамей. В воскресенье вечером в город прибыли примерно 40 пикапов с военнослужащими со всех частей страны.

При этом, Нигерия готова обеспечить 25 тысяч солдат для вторжения в Нигер, также своих солдат готовы отправить Сенегал, Бенин и Кот д''Ивуар. 

«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости», - прокомментировали ситуацию представители страны. 

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#нигер
#африка
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Путин обсудит с главой МЧС нормативы для высотного деревянного строительства
08 августа 2023, 17:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принял участие в совещании, посвященном вопросам развития в стране строительной отрасли. Там он сообщил, что планирует в ближайшие день-два встретиться с главой МЧС Александром Куренковым для обсуждения нормативной базы для высотного деревянного строительства.
Вопрос об этом поднял один из участников совещания, заметив, что соответствующие нормы могут быть разработаны не ранее 2024 года. На что Владимир Путин заметил, что эта проблема как раз будет подниматься на встрече с Александром Куренковым. Если существует возможность ускорить разработку и принятие нормативов для высотного деревянного строительства, то это будет сделано, заявил президент.

Как отмечалось во время совещания, деревянное строительство в настоящее время активно развивается во многих российских регионах, а потому разработка актуальной нормативной базы для этой отрасли имеет важное значение.

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#строительство
#владимир путин
#президент
#разработка
#норма
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Сенатор Цеков: «Зеленского запомнят по его зеленой спецодежде»
08 августа 2023, 17:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сенатор от Крыма Сергей Цеков поделился мнением о том, что после окончания СВО нынешний президент Украины Владимир Зеленский запомнится всему миру по зелёной спецодежде, которую он регулярно носит.
Кроме того, считает Цеков, Зеленский войдёт в историю как президент Украины, бывший ранее комиком.

«Зеленского запомнят по его зелёной спецодежде, которую он везде использует. Думаю, он запомнится как президент, который до избрания играл на рояле известным органом. Вот этим он запомнится. А вообще, он запомнится как кровавый убийца собственного народа», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.

До этого сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала украинского президента Владимира Зеленского лишь инструментом в руках Запада.

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#президент
#зеленский
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