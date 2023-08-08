НАТО ждут серьезные проблемы с Прибалтикой

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Североатлантический альянс ждут серьезные проблемы в Прибалтике, поскольку западное оружие продемонстрировало свой низкий оборонительный потенциал на Украине, пишет Asia Times.
«Несмотря на интенсивную подготовку, которую украинские бригады проходили под руководством инструкторов альянса, несмотря на щедрые поставки американского и европейского оружия, ВСУ терпят сокрушительное поражение. Чем это может обернуться для НАТО? Давно известно, что альянс столкнется с серьезными трудностями в том случае, если ему придется защищать важнейшие районы Прибалтики и Восточной Европы», - прокомментировали ситуацию журналисты.
По мнению авторов статьи, уже совсем скоро европейские чиновники поймут, что больше не хотят вкладывать огромные деньги в поддержку Украины, перестанут поставлять Киеву свои танки, боеприпасы и оружие. Они также попробуют найти компромисс и договориться с Россией, считают в AT.
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Евгения Парфентьева