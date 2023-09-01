Национальное собрание Армении собирается ратифицировать Римский статут МУС

Фото: istockphoto/oliver de la haye
Правительство Армении в пятницу, 1 сентября, направило Римский статут Международного уголовного суда (МУС) на ратификацию в Национальное собрание. Армения подписала документ в 1999 году, однако соглашения об уставе МУС до сих пор не были ратифицированы.
Правительство Армении намеревается после ратификации устава МУС призвать Азербайджан к ответу за преступления, совершенные в Нагорном Карабахе. Намерения ратифицировать документ вызвало негативную реакцию российской стороны. Напомним, юрисдикцию МУС не признают Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.
Читайте также:
Главе общества российско-армянского сотрудничества Кривопускову не дали пересечь границу с Арменией
В Армении утонул временный поверенный в делах Украины
Армения попросила созвать внеочередное заседание Совбеза ООН из-за Карабаха
Александр Бойцов