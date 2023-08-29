«Нацистское, террористическое отребье», - высказалась Захарова о киевском режиме

Фото: «Радио 1»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на пресс-конференции в ТАСС, посвященной празднованию 400-летия Люберец, сравнила Украину с сорняками, переброшенными через забор.
«Мы со своей стороны сохраним все хорошее, что было накоплено за эти годы. Мы прекрасно понимаем, что когда мы говорим о недружественных странах, мы подразумеваем их режимы, которые поставляют оружие, из которого они нас убивают, которые спонсируют нацизм», - ответила Захарова на вопрос журналистов о городах-побратимах Люберец и установлении международных связей с дружественными государствами.
Она также подчеркнула, что Украина – словно сорняк, переброшенный через забор.
«Теперь уже ни у кого, даже у самых больших скептиков нет никаких сомнений в том, что это нацистское, террористическое отребье на территории Украины», - заключила представитель МИД.Читайте также:
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Евгения Парфентьева