Навального на год перевели в единое помещение камерного типа

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Алексея Навального на один год перевели в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.
Навальный рассказал, что это связано с его неисправимостью. Он также добавил, что ЕПКТ является самой строгой мерой наказания из возможных в колониях всех видов.
Он также добавил, что ему сообщили о переводе в ЕПКТ сразу после рассмотрения апелляции по его делу. Напомним, что апелляционную жалобу отклонили и признали приговор о 19 годах колонии законным.
В августе политика Алексея Навального приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению по шести статьям Уголовного кодекса. Навальный обвиняется в создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, финансировании экстремизма, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.
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Он также добавил, что ему сообщили о переводе в ЕПКТ сразу после рассмотрения апелляции по его делу. Напомним, что апелляционную жалобу отклонили и признали приговор о 19 годах колонии законным.
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