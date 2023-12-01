Назарбаев: Путин сделал Россию мировой державой

Фото: РИА Новости/Сергей Жуков
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выпустил автобиографическую книгу «Моя жизнь. От зависимости к свободе». В главе, посвященной российскому президенту, он назвал Владимира Путина человеком слова и сказал, что он сделал Россию мировой державой.
Первый президент Казахстана отметил, что время президентства Путина без сомнения войдет в историю России как совершенно особый период. Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Он снова поднял свою Отчизну на высоту мировой державы, отдал Назарбаев должное российскому президенту.
Читайте также:
Нурсултан Назарбаев раскрыл шокирующие подробности своей личной жизни
Умер брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Первого президента Казахстана Назарбаева выписали из больницы
Александр Бойцов