Радио1
Главная / Новости / Политика/ Назарбаев рассказал о недовольстве населения из-за передачи власти Токаеву

Назарбаев рассказал о недовольстве населения из-за передачи власти Токаеву

Назарбаев: Многие резко восприняли решение выбрать Токаева преемником
01 декабря 2023, 20:14
Фото: РИА Новости / Владислав Воднев

Фото: РИА Новости / Владислав Воднев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что много людей восприняли в штыки его решение о выборе действующего главу республики Касыма-Жомарта Токаева в качестве преемника. Об этом экс-глава написал в своей книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе», информирует портал Tengrinews.

Назарбаев считает, что сомнения были вызваны отсутствием у Токаева опыта, а также борьбой за власть

«Некоторые из тех, кто был против (тайно, конечно) моего состоявшегося решения о выборе преемника, мечтали занять пост президента. Сначала они не смогли выразить несогласие со мной. Затем они не смогли выразить несогласие с волеизъявлением народа на выборах», — пишет экс-глава Казахстана.

Ранее сообщалось, что в главе, посвященной президенту РФ, Нурсултан Назарбаев назвал Владимира Путина человеком слова и сказал, что он сделал Россию мировой державой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

США намерены «улучшить» киберуправление в Косове

Zeit: На саммите G20 Зеленский был раздражён, а Путин уверен в себе

Зеленский свалил на украинцев вину за свое желание остаться у власти

#президент
#жизнь
#власть
#пост
#портал
#казахстан
Читайте нас в
Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России
01 декабря 2023, 21:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил Российской Федерации. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что штатная численность ВС России составит 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. По информации Минобороны России, численность Вооруженных сил РФ увеличена на 170 тысяч.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что увеличение численности ждет российскую армию в период с 2023 по 2026 год. Шойгу подчеркнул, что важно обеспечить военную безопасность страны, защитить новые регионы, а также критически важные объекты РФ. По данным Минобороны, подобные изменения потребуют компетентных решений, которые будут приняты всеми заместителями министра, главнокомандующими видами ВС РФ, командующими войсками военных округов и родами войск.

Читайте также:

Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины

После операции Израиля в Газе начнется период «стабилизации», пишут СМИ
#сми
#минобороны
#путин
#рф
#вс рф
Читайте нас в
Жена Зеленского не хочет, чтобы он избирался на новый срок
Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее муж избирался на новый срок
01 декабря 2023, 20:12

Фото: РИА Новости/Стрингер

Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что не хочет, чтобы ее муж снова избирался на новый срок, передает Economist.
По ее словам, им следует придумать что-то новое. Елена Зеленская категорически настроена против избрания ее мужа на следующий или несколько следующих сроков.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский переложил вину за нежелание проводить выборы на украинцев. Со слов Зеленского, он готов провести в стране выборы, однако граждане Украины этого не хотят, по причине того, что они не имеют смысла. Украинский лидер отметил, что не может себе представить, что покинет эту должность, во время действия конфликта.

Читайте также:

Зеленский свалил на украинцев вину за свое желание остаться у власти

СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины

Путин обновил состав президентского Совета по правам человека
#выборы
#президент
#лидер
#владимир зеленский
#украина
Читайте нас в
Путин обновил состав президентского Совета по правам человека
Кремль: из состава СПЧ исключили Резника и Горгадзе
01 декабря 2023, 19:55

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Сообщается, что из состава СПЧ исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник. Также были исключены следующие лица: журналист Леонид Никитинский, общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова.

Отмечается, что в состав совета вошли: правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь»» Юлиа Назарова и другие. 

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что СПЧ России мог бы стать эффективной международной площадкой по защите и отстаиванию гражданских прав. 

Читайте также:

СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины

Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации

Задачи развития медицины находятся на приоритетном месте, заявил Путин
#журналист
#президент
#спч
#сми
#путин
#политика
Читайте нас в
Сенатор Климов: «БРИКС без Аргентины неплохо себя чувствовала»
01 декабря 2023, 18:56

Фото: istockphoto.com/Andry Djumantara

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что отказ Аргентины вступать в БРИКС окажет негативное влияние скорее на саму страну, а не на объединение.
«БРИКС без Аргентины неплохо себя чувствовала и развивалась как организация крупнейших государств мира. Я думаю, если Аргентина не захочет воспользоваться уникальной для себя возможностью войти в эту структуру, то скорее это негативно отразится на перспективах самой Аргентины. Даже не заметим, что Аргентины не будет в составе», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Климов.

Он подчеркнул, что для России и других стран БРИКС такое отдаление Аргентины не существенно, поскольку, к примеру, даже товарооборот между Москвой и Пекином намного больше, нежели товарооборот между Москвой и Буэнос-Айресом.

Читайте также:

В Китае напомнили Аргентине об основных целях и задачах БРИКС

Аргентина отказалась от идеи вступить в БРИКС

В Аргентине анализируют возможность присоединения к БРИКС
#аргентина
#россия
Читайте нас в
Председатель ОБСЕ Османи: Дискуссия об исключении РФ себя полностью исчерпала
01 декабря 2023, 18:43

Фото: istockphoto/Konoplytska

Дискуссия об исключении России из числа членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в настоящий момент себя полностью исчерпала. Об этом заявил председатель организации, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.
Он пояснил, что существуют два аргумента, почему этого нельзя будет сделать: легальный и политический, передает РИА Новости. Как сказал Османи, принцип всеобщего консенсуса не будет работать без согласия России. Предназначение ОБСЕ в том, чтобы собирать для диалога государства, мыслящие в противоположном ключе, а также в выработке совместной концепции безопасности для мира и стабильности в Европе. Поэтому, сказал глава МИД Северной Македонии, в настоящий момент дискуссия об исключении РФ из организации полностью себя исчерпала.



На встрече министров 57 государств, где Россию представлял глава МИД РФ Сергей Лавров, обсуждались проблемы безопасности в Европе на фоне продолжающегося украинского конфликта, а также решался вопрос о следующем после Северной Македонии председателе. Поначалу была предложена кандидатура Эстонии, но российская и белорусская делегации выступили против. После этого свою кандидатуру предложила Мальта. Этот вариант был поддержан всеми остальными странами.

Читайте также:

В ЕС отреагировали на слова Лаврова об отъезде Борреля со СМИД ОБСЕ

Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами

Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации
#сергей лавров
#мид
#мид рф
#новости
Читайте нас в
Опрос IBRIS: Большинство жителей Польши перестали доверять президенту Дуде
01 декабря 2023, 18:23

Фото: istockphoto/delray77

Новым лидером рейтинга доверия среди поляков стал председатель партии «Польша 2050», спикер Сейма Шимон Холовня. Нынешний глава государства Анджей Дуда впервые за восемь лет не занимает лидирующих позиций.
Согласно результатам социологического исследования, проведенного лабораторией IBRIS, доверие Холовне выразили 49% респондентов. По сравнению с предыдущим опросом, рейтинг спикера Сейма вырос на 4%, а с момента парламентских выборов в октябре — на 22%.

На втором месте в рейтинге доверия оказался мэр Варшавы, вице-председатель партии «Гражданская платформа» Рафал Тшасковский. Ему доверяют 47% опрошенных поляков, что на 1,9% меньше по сравнению с опросом предыдущего месяца.

Лидеру польской оппозиции доверие выразили 43% респондентов. По сравнению с прошлым опросом его рейтинг вырос на 2,4%. Последним в рейтинге оказался действующий президент Польши Анджей Дуда. По результатам опроса он получил только 39% положительных ответа, зато отрицательных — 52,5%. Доверие к Дуде снизилось на 2,5%, а недоверие возросло на 6%.

Читайте также:

Главы Литвы, Латвии и Польши отказались от фото с Лукашенко на саммите ООН

РИА: Убытки Украины от польской блокады могли превысить миллиард евро

Польша отказалась от участия во встрече МИД ОБСЕ в Скопье из-за Лаврова
#рейтинг
#президент
#платформа
#мэр
#польша
Читайте нас в
В ЕС отреагировали на слова Лаврова об отъезде Борреля со СМИД ОБСЕ
В ЕС после слов Лаврова о Борреле напомнили о единстве Запада в осуждении России
01 декабря 2023, 18:03

Фото: iStock/artJazz

Внешнеполитическая служба Евросоюза прокомментировала РИА Новости слова главы МИД России Сергея Лаврова о причинах раннего отъезда главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля из Скопье, где проходила министерская встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Во внешнеполитической службе Европейского союза напомнили о якобы «единстве» Запада в осуждении «агрессивных действий» РФ.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что государственный секретарь Энтони Блинке и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рано уехали со СМИД ОБСЕ, потому что боятся разговаривать. 

Северная Македония пригласила Россию на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Встреча состоялась в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. Последний раз Лавров принимал участие в данном заседании в декабре 2021 года.

Читайте также:

Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами

СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины

«Боятся»: Лавров объяснил, почему Блинкен и Боррель рано покинули СМИД ОБСЕ
#сергей лавров
#заседание
#министр
#встреча
#ес
#блинкен
#рф
Читайте нас в
Назарбаев: Путин сделал Россию мировой державой
01 декабря 2023, 17:58

Фото: РИА Новости/Сергей Жуков

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выпустил автобиографическую книгу «Моя жизнь. От зависимости к свободе». В главе, посвященной российскому президенту, он назвал Владимира Путина человеком слова и сказал, что он сделал Россию мировой державой.
Назарбаев очень уважительно отзывается в своей книге о российском коллеге. Он отмечает, что Путин — хозяин своего слова, а это качество нечасто можно встретить среди глав государств. Экс-президент Казахстана рассказал, что между ним и российским лидером никогда не было недомолвок или недоразумений. Назарбаев также вспомнил еще одну черту Путина: он может «заледенеть и долго не оттаивать» по отношению к главам государств или другим людям, которые нарушили свое слово или не выполнили взятые на себя обязательства.

Первый президент Казахстана отметил, что время президентства Путина без сомнения войдет в историю России как совершенно особый период. Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Он снова поднял свою Отчизну на высоту мировой державы, отдал Назарбаев должное российскому президенту.

Читайте также:

Нурсултан Назарбаев раскрыл шокирующие подробности своей личной жизни

Умер брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Первого президента Казахстана Назарбаева выписали из больницы
#качество
#президент
#путин
#казахстан
#россия
Читайте нас в
СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины
Reuters: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины
01 декабря 2023, 17:37

Фото: iStock/butenkow

Лидерам Евроюсоза на предстоящем саммите 14-15 декабря будет «очень сложно» договориться о предоставлении Украине 50 миллиардов евро (55 миллиардов долларов США) бюджетной помощи до 2027 года. Об этом передает агентство Рейтер.
Отмечается, что Европейский союз по-прежнему намерен поддерживать Украину. По мнению высокопоставленного чиновника ЕС, даже если план по передаче 50 миллиардов евро не удастся осуществить, то Украине все равно «можно ожидать некоторой помощи».

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе назревает кризис из-за Украины. По информации издания, этот кризис может разгореться на саммите в Брюсселе 14-15 декабря, когда будет обсуждаться начало переговоров по вступлению Украины в Европейский союз. Уточняется, что серьезные неудобства европейским политикам создает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Читайте также:

В ЕС назревает кризис из-за Украины, пишут СМИ

СМИ: Запад сочтет помощь Украине пустой тратой денег, если она отступит

Украина не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил посол
#евро
#помощь
#план
#кризис
#ес
#запад
Читайте нас в
Достижения.рф