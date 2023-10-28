Наземное наступление Израиля на сектор Газа провалилось

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Попытка Израиля произвести наземное наступление на сектор Газа провалилась. Об этом в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил член руководства палестинского движения ХАМАС Али Барака.
Он отметил, что Израиль пытался произвести вторжение сразу на трёх направлениях. Однако ни одна из попыток не увенчалась успехом.
По словам Барака, израильская армия понесла большие потери. Эвакуация раненных и погибших на фронте израильтян производилась с помощью вертолетов.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа. После этого на территории анклава произошла серия взрывов. Отмечалось, что они были самыми сильными с момента начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.
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По словам Барака, израильская армия понесла большие потери. Эвакуация раненных и погибших на фронте израильтян производилась с помощью вертолетов.
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Анастасия Чинкова