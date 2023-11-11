Назван возможный срок появления гиперзвука у США

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По мнению полковника в отставке и военного эксперта Анатолия Матвийчука, США смогут разработать гиперзвуковое оружие только в конце текущего десятилетия, пишет «Лента.ру».
Даже будущие разработки, которые могут появиться у США в ближайшие 10-15 лет, уже находятся под контролем и могут быть нейтрализованы, если такое оружие будет внедрено. Главной трудностью для США, по словам эксперта, является создание мощного двигателя, способного развивать гиперзвуковые скорости.
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