Названа партия, победившая на выборах в Запорожской области

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Запорожской области. Об этом сообщили в облизбиркоме после обработки всех бюллетеней.
Ранее сообщалось, что избирком Херсонской области объявил, что в выборах одержала победу партия «Единая Россия», получившая 28 из 36 мест в законодательном собрании. На выборах в Москве, по подсчётам результатов онлайн-голосования, одержал победу Сергей Собянин, набравший более двух миллионов голосов. А в Московской области большинство избирателей проголосовали за нынешнего губернатора Андрея Воробьёва, который также отметил, что в этом году в регионе наблюдалась рекордная явка, превысившая 55%.
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