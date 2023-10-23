Названа причина переносов наземной операции Израиля в секторе Газа

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Израильские власти уже несколько раз откладывали наземную операцию в секторе Газа. Причиной этому стали переговоры с ХАМАС. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из Минобороны Израиля.
Чиновники рассказали NYT, что не в курсе о причинах переноса, но двое их четверых связали это решение с ходом переговоров о пленниках.
Ранее Армия Израиля сообщила о количестве заложников, удерживаемых в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак