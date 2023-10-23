Названа причина переносов наземной операции Израиля в секторе Газа

Израильская армия нанесла удары по лагерям с беженцами в секторе Газа. Конфликт в регионе продолжает разрастаться, стороны наносят обоюдные массированные удары и берут заложников в плен. Власти Палестины обеспокоены ситуацией с нехваткой медицинского оборудования и лекарств. Редакция «Радио 1» расскажет, где прошли марши в поддержку сектора Газа и почему Израиль намерены признать страной-террористом.