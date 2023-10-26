Названа причина успешного обхода Россией санкций

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Европейский союз и Соединенные Штаты предпочитают избегать конфронтации со своими партнерами и почти не препятствуют параллельному импорту в Россию. Такой аспект был отмечен в статье австрийского издания Profil.
Для Брюсселя и Вашингтона отношения с такими странами, как Турция, Казахстан или Индия, имеют высокое стратегическое значение, и они часто предпочитают не осложнять их вопросами параллельных поставок товаров в Россию, включая санкционные продукты.
В статье приводится пример поставок из Австрии: хотя прямых поставок в Россию нет, продажи комплектующих и запчастей для токарных станков в Турцию в этом году увеличились в четыре раза по сравнению с обычным уровнем. Напомним, что поставки таких товаров в Россию запрещены санкциями. К тому же, австрийские компании заметно увеличили экспорт полупроводников в Казахстан, в то время как поставки этого товара в Россию полностью прекратились.
Статья также утверждает, что около двух третей санкционных товаров из Европы в Россию поступают через Грузию.
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В статье приводится пример поставок из Австрии: хотя прямых поставок в Россию нет, продажи комплектующих и запчастей для токарных станков в Турцию в этом году увеличились в четыре раза по сравнению с обычным уровнем. Напомним, что поставки таких товаров в Россию запрещены санкциями. К тому же, австрийские компании заметно увеличили экспорт полупроводников в Казахстан, в то время как поставки этого товара в Россию полностью прекратились.
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Артем Кузьмин