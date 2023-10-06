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Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс высказал мнение, что американская русофобия имеет исторические корни в Британской империи. В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он подчеркнул, что Британская империя проявляла сильное желание ослабить Россию, и эта тенденция можно проследить уже с XIX века и далее.
Он также уточнил, что в Великобритании были тепло встречены украинские контрнаступательные операции, несмотря на их значительные потери, и заключил, что ненависть к России может быть ослепляющей для британцев.
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Артем Кузьмин