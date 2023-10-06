Названа страна, которая ненавидит Россию больше всех

Глава французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что если Дональд Трамп займет место спикера палаты представителей, то такое событие станет для Украины огромным ударом, в том числе и для президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети X.