Названа сумма военной помощи США Украине за время президентства Байдена

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За время президентства Джо Байдена общая сумма военной поддержки, оказанной Соединенными Штатами Украине, превысила 44,5 миллиарда долларов, сообщили на сайте Пентагона.
В эту сумму вошли средства, предоставленные в период российской специальной военной операции.
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Артем Кузьмин