Названы даты голосования по импичменту Байдена

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Голосование по импичменту президента США Джозефа Байдена может состояться в середине сентября, заявил глава комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер в интервью телеканалу Newsmax.
«Я думаю, что палата представителей проголосует в сентябре. Все зависит от Кевина Маккарти, мы с ним беседовали несколько раз», - прокомментировал ситуацию Комер.
Он также подчеркнул, что информация об участии Байдена в бизнесе его сына Хантера с зарубежными компаниями сыграла решающую роль в подведению президента США к импичменту.
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