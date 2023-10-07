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Названы главные ошибки при покупке квартиры в новостройке

Эксперт по недвижимости Тумин заявил о рисках при приемке квартиры в новостройке
07 октября 2023, 04:04
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

При покупке жилья на первичном рынке важно избегать определенных ошибок, подчеркнул директор рынков России и СНГ в fam Properties Валерий Тумин в разговоре с «Лентой.ру». Он выделил главные пункты, которые стоит учитывать.
Первой и наиболее распространенной ошибкой является покупка квартиры по завышенной цене. Иногда соблазнительные рендеры и изображения будущего жилья, созданные застройщиками, могут ввести в заблуждение. Поэтому приобретая новостройку, важно провести анализ цен на аналогичное жилье на вторичном рынке в том же районе.

Второй ошибкой, которую стоит избегать, это приобретение квартиры в еще несформировавшемся районе, где инфраструктура пока не развита.


Третьей важной точкой является тщательная проверка жилья при его приемке в новостройке. Если этот этап не проводится должным образом, можно упустить недочеты и дефекты, которые в будущем могут привести к серьезным проблемам и даже негодности жилья.

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На саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал
Bloomberg: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал
07 октября 2023, 01:57

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони вызвали дипломатическое недоразумение на неформальной встрече Европейского политического сообщества в Гранаде, Испания, сообщает Bloomberg.
По данным издания, Макрон и Мелони согласились провести встречу с британским премьер-министром Риши Сунаком для обсуждения вопросов миграции. Премьер-министр Испании Педро Санчес считал, что это отвлекает внимание от официальных переговоров, которые велись под его руководством. В связи с этим, он, по сообщениям, отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком, выразив свое недовольство.

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#топливо
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#премьера
#макрон
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Кадыров вручил награды отличившимся чеченским бойцам
Кадыров вручил награды отличившимся в зоне СВО чеченским бойцам
07 октября 2023, 01:39

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил государственные награды чеченским бойцам, которые выделялись своими подвигами в ходе спецоперации. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что Чеченская Республика радует своими достижениями и развитием, и поэтому важно отмечать заслуги каждого.
Кадыров также принял участие в торжественной церемонии вручения государственных наград Российской Федерации и наград Чеченской Республики бойцам, которые проявили выдающиеся заслуги во время спецоперации.

Кроме того, он поздравил председателя парламента Чечни Магомеда Даудова с присвоением специального звания генерал-майора внутренней службы, вручил ему погоны и звание Героя Чеченской Республики.

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#суд
#кадыров
#коран
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Антонов осудил решение США выслать двух российских дипломатов
Антонов: двоих российских дипломатов высылают из США без объяснения причин
07 октября 2023, 01:28

Фото: washington.mid.ru

Госдепартамент США не предоставил разъяснений относительно причин высылки двух российских дипломатов и, по всей видимости, действовал на основе мести, передает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
«В ходе нашей встречи в Госдепартаменте, когда я попросил пояснить, за что конкретно обвиняют наших коллег, собеседники не смогли предоставить убедительных аргументов. Если исключить их ссылку на то, что, якобы, власти страны приема не обязаны давать разъяснения, то на практике получается, что действия направлены на месть, что не соответствует стандартам американской дипломатии», — подчеркнул глава российской дипломатической миссии.
Антонов также акцентировал внимание на том, что высланных из Москвы сотрудников американского посольства фактически обвинили в действиях, несовместимых с дипломатической деятельностью.

«Сотрудники американского посольства, которых нами было выслано, по сути занимались вмешательством во внутренние дела и пытались нанести ущерб национальной безопасности России. Любые подобные действия будут твердо пресекаться и получат соответствующий ответ», — подчеркнул посол.
Он также поделился, что при вручении нотификации о признании сотрудников персонами нон грата в Госдепартаменте ему говорили о том, что не планируется публично афишировать это и делиться деталями с прессой.

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#сша
#безопасность
#страны
#антонов
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КНДР запустит разведывательный спутник
Yonhap: КНДР планирует запустить разведывательный спутник с 10 по 26 октября
07 октября 2023, 00:54

Фото: istockphoto/DedMityay

Северная Корея планирует запустить разведывательный спутник в период с 10 по 26 октября. Это объявление сделало агентство Yonhap, ссылаясь на информацию Института национального объединения Республики Корея.
Запуск спутника запланирован ко дню основания правящей Трудовой партии Кореи, который приходится на 10 октября. Также учтены временные рамки, связанные с проведением китайского форума «Один пояс — один путь».

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#кндр
#минобороны
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Отстраненный Маккарти не планирует уходить из конгресса
KGET: отстраненный с поста спикера Маккарти не планирует уходить из конгресса
07 октября 2023, 00:28

Фото: iStock/trekandshoot

Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, который был отстранен с поста спикера Палаты представителей США, опроверг информацию о своем уходе в отставку из конгресса, сообщает KGET.
Он подтвердил, что не собирается покидать конгресс, и намерен работать до конца своего текущего срока, после чего планирует баллотироваться на следующий срок. Ранее появилась информация, что Маккарти может рассматривать возможность досрочного ухода из Палаты представителей США.

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#сша
#информация
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Сын Байдена лишил дочь денег на образование ради наркотиков
DM: сын Байдена потратил отложенные на обучение дочери деньги на наркотики
06 октября 2023, 23:08

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

Сын президента США Джо Байдена, Хантер Байден, потратил 20 тысяч долларов, предназначенных для образования своей дочери Мейзи, на расходы, связанные с алкоголем, наркотиками и проститутками. Эту информацию сообщает британская газета Daily Mail, ссылаясь на электронную переписку Хантера с его банкирами.
Согласно письмам, Хантер Байден снял 20 тысяч долларов со счета, предназначенного для оплаты обучения своей дочери, и использовал эти средства на длительные периоды наркотической зависимости и проституцию. Когда на его счете в декабре 2018 года осталось всего 44 цента, он обратился к средствам, отложенным на образование своего ребенка.

Электронная переписка и сообщения с ноутбука Хантера также указывают на то, что эти деньги были потрачены на оплату автомобильного кредита Porsche, подписок на вебкам-сервисы и «прочие личные расходы». Газета также утверждает, что Хантер Байден не уплатил налоги на эти расходы.

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#деньги
#секс
#образование
#налоги
#расходы
#байден
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Орбан назвал отсутствие у Грузии статуса кандидата в ЕС несправедливым
Орбан: Грузия нужна Евросоюзу из-за своего стратегического положения
06 октября 2023, 21:59

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил, что Грузия необходима Евросоюзу только за счет ее стратегического положения. Об этом Орбан сообщил на полях саммита Европейского политсообщества в Гранаде.
Орбан назвал несправедливым факт того, что Грузии до сих пор не предоставляют место в Европейском союзе. Он добавил, что Евросоюз должен поделиться с Грузией тем, что имеет.

К главным причинам того, почему Тбилиси не находится в составе ЕС, премьер-министр Венгрии  причислил «усталость Евросоюза от расширения и эгоизм людей, которые жалеют финансовых ресурсов для Грузии».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что на данный момент Грузия выполнила 3 из 12 условий, которые поставлены Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в Евросоюз. Боррель подчеркнул, что у Грузии еще есть время на выполнение оставшихся условий.

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#грузия
#страны
#министр
#ес
#евросоюз
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Во Франции сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
DL: с мэрии города Вьен сняли флаг Украины после слов Зеленского об Азербайджане
06 октября 2023, 21:07

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Мэр города Вьен на юго-востоке Франции Тьерри Ковач распорядился снять с фронтона здания администрации украинский флаг после заявления Владимира Зеленского о сотрудничестве с Азербайджаном. Об этом сообщает Dauphiné libéré.
Мэр города пояснил, что нельзя ссылаться на ценности Запада и на этом основании призывать его на помощь, «при этом разделяя видение режима – инициатора этнических чисток в Нагорном Карабахе». Он подчеркнул, что это неприемлемо. 

Ранее стало известно о телефонном разговоре украинского лидера Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Сообщается, что в рамках этого разговора обсуждалась гуманитарная помощь Азербайджана Украине. 

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#гуманитарная помощь
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#лукашенко
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Гутерреш призвал ядерные державы ратифицировать ДВЗЯИ
Гутерреш призвал ядерные державы к ратификации ДВЗЯИ
06 октября 2023, 20:59

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович

Заместитель официального представителя генсека Фархан Хак заявил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает ядерные державы, ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Хак отметил, что Гутерреш постоянно заявлял о необходимости и важности вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По словам Гутерреша, все государства должны ратифицировать этот договор без предусловий, «в особенности — те, чья ратификация требуется для вступления договора в силу».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что РФ может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. Путин отметил, что соответствующий вопрос закреплен за Государственной Думой. Глава российского государства добавил, что отзыва ратификации будет достаточно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность отказа РФ от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не означает намерения их проводить. 

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