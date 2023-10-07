Названы главные ошибки при покупке квартиры в новостройке

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При покупке жилья на первичном рынке важно избегать определенных ошибок, подчеркнул директор рынков России и СНГ в fam Properties Валерий Тумин в разговоре с «Лентой.ру». Он выделил главные пункты, которые стоит учитывать.
Первой и наиболее распространенной ошибкой является покупка квартиры по завышенной цене. Иногда соблазнительные рендеры и изображения будущего жилья, созданные застройщиками, могут ввести в заблуждение. Поэтому приобретая новостройку, важно провести анализ цен на аналогичное жилье на вторичном рынке в том же районе.
Второй ошибкой, которую стоит избегать, это приобретение квартиры в еще несформировавшемся районе, где инфраструктура пока не развита.
Третьей важной точкой является тщательная проверка жилья при его приемке в новостройке. Если этот этап не проводится должным образом, можно упустить недочеты и дефекты, которые в будущем могут привести к серьезным проблемам и даже негодности жилья.
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Артем Кузьмин