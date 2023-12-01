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Обозреватель издания dikGAZETE Окай Депрем поделился информацией о существенной потере работы многих жителей Финляндии после обрыва связей с Россией.
Он пояснил, что отсутствие российских туристов оказало негативное воздействие на экономику приграничных регионов Финляндии.
По его словам, значительные суммы были вложены в развитие инфраструктуры для развлечений, торговли и логистики, и эта инфраструктура сейчас находится под угрозой уничтожения.
Он отметил, что десятки тысяч финских предпринимателей, торговцев и рабочих оказались без работы и находятся в глубоких долгах.
Депрем осудил действия властей Финляндии, утверждая, что они представляют собой «тиранию и безумие», которые наблюдаются в европейских странах в настоящее время.
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По его словам, значительные суммы были вложены в развитие инфраструктуры для развлечений, торговли и логистики, и эта инфраструктура сейчас находится под угрозой уничтожения.
Депрем осудил действия властей Финляндии, утверждая, что они представляют собой «тиранию и безумие», которые наблюдаются в европейских странах в настоящее время.
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Артем Кузьмин