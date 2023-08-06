Названы способы применения ВСУ истребителей F-16

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Военный аналитик Дмитрий Корнев представил возможные варианты использования украинскими вооруженными силами американских истребителей F-16. Сообщение об этом появилось в газете «Известия».
Согласно этим данным, F-16 могут служить в роли воздушных стартовых площадок для ракет «воздух-земля». В таком контексте самолеты будут действовать в пределах зоны своей противовоздушной обороны, и требования к квалификации пилотов для таких миссий могут быть снижены. Кроме того, истребители могут выполнять функции перехватчиков ПВО. В частности, они могут использоваться для противодействия беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам.
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Артем Кузьмин