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Названы способы применения ВСУ истребителей F-16

«Известия»: ВСУ могут применить F-16 для борьбы с российской авиацией
06 августа 2023, 04:51

istockphoto/Maikel de Vaan

Военный аналитик Дмитрий Корнев представил возможные варианты использования украинскими вооруженными силами американских истребителей F-16. Сообщение об этом появилось в газете «Известия».
Согласно этим данным, F-16 могут служить в роли воздушных стартовых площадок для ракет «воздух-земля». В таком контексте самолеты будут действовать в пределах зоны своей противовоздушной обороны, и требования к квалификации пилотов для таких миссий могут быть снижены. Кроме того, истребители могут выполнять функции перехватчиков ПВО. В частности, они могут использоваться для противодействия беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам.

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Генсек ООН заявил о бьющих «барабанах ядерной войны»
Генсек ООН Гутерриш заявил о нависшей над миром тени ядерной войны
06 августа 2023, 04:30

Фото: iStock/Askolds

Генсек ООН Антониу Гутерриш предостерег от «приближающейся угрозы ядерного конфликта». Его послание было озвучено его заместителем, старшим представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, на церемонии в Хиросиме, приуроченной к 78-й годовщине атомной бомбардировки города, сообщает ТАСС.
«Ритмы ядерного конфликта звучат снова. Растет недоверие и разобщенность», — отмечается в заявлении Гутерриша.
Он указал на то, что некоторые государства «опрометчиво взмахивают ядерным клинком». Руководитель ООН призвал все страны к полному отказу от ядерного оружия.

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На Украине оценили отношения с Польшей
Подоляк: Украина будет считать Польшу своим другом до окончания боевых действий
06 августа 2023, 03:46

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отношения между Киевом и Варшавой в ходе эфира на украинском телеканале «Дом».
По его словам, Украина будет воспринимать Польшу как ближайшего союзника до конца военных действий. Однако, по завершении конфликта, начнется соперничество между двуми странами, в рамках которого Киев будет упорно отстаивать свои интересы, подчеркнул он.

Подоляк описал возникшие противоречия между Киевом и Варшавой как дискуссию, которая, по его мнению, «не приведет к каким-либо разладам», и которую следует вести «с полной открытостью».

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#санкции
#украина
#киев
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Стало известно о первых результатах переговоров по Украине в Саудовской Аравии
Corriere: на переговорах в Джидде решили создать рабочие группы по плану Украины
06 августа 2023, 03:43

Фото: iStock/Ayman Hussain

Во время встречи в Саудовской Аравии, посвященной урегулированию украинского кризиса, стороны приняли решение о создании специализированных групп для работы над основными аспектами «мирной формулы», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
Это подтверждает издание Corriere Della Sera, ссылаясь на свои источники в Европейском Союзе.

Согласно публикации, в ходе собрания было отмечено, что соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть ключевым элементом любого мирного договора.

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#всу
#пушилин
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Стало известно о планах США провести новую военную операцию в Сирии
«Известия»: США хотят попытаться занять город аль-Букамаль в Сирии
06 августа 2023, 02:48

Фото: iStock/rarrarorro

Как сообщают «Известия», ссылаясь на ливанскую газету «Аль-Ахбар», коалиция под руководством США готовится к перераспределению военных сил в зоне своего контроля на сирийской территории.
Согласно информации, полученной газетой, целью новой операции является попытка захвата города аль-Букамаль, который служит ключевым и стратегически важным маршрутом для снабжения и пограничного перехода с Ираком. Такой ход предполагается как мера, направленная на препятствие Ирану в осуществлении доставки грузов через территорию Ирака.

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#сша
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#ес
#нато
#всу
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В Германии призвали прекратить поставки оружия на Украину
Депутат Вайдель: ФРГ должна придерживаться нейтралитета в конфликте на Украине
06 августа 2023, 02:06

Фото: iStock/andriano_cz

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель утверждает, что немецкое правительство должно сохранять нейтральность и остановить отправку оружия в Украину. Она выразила свое мнение в интервью телеканалу Welt, которое можно просмотреть на YouTube.
Согласно её заявлениям, члены партии «Альтернатива для Германии» не поддерживают военной помощи Киеву и ратуют за решение конфликта через переговоры.

«Германия должна быть нейтральной стороной в этом споре», — акцентировала она.
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#расследование
#переговоры
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Лукашенко обратился к запретившим участие россиян и белорусов организациям
Александр Лукашенко заявил, что сильных конкурентов хотят вычеркнуть из спорта
06 августа 2023, 01:54

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался в отношении спортивных организаций, запретивших участие российских и белорусских спортсменов. Его замечания были опубликованы агентством РИА Новости.

«Вы стараетесь исключить сильных соперников из международного спорта. Вы стремитесь отобрать у нас спортивные трофеи. Вы лишаете Олимпийское движение его духа и ценности», — подчеркнул политик.
Он описал происходящее как проявление слабости и страха.

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ВСУ ударили по Донецку кассетными снарядами
ВСУ ударили по Донецку кассетными снарядами
06 августа 2023, 00:59

Фото: istockphoto/cla78

Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) осуществили обстрел центра Донецка, сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы. Подчеркивается, что в обстреле использовались кассетные боеприпасы.
«Центр города подвергся атаке с использованием кассетных снарядов, которые взорвались в воздухе», — говорится в сообщении экстренных служб.
В центральной части города на бульваре Пушкина отгремели четыре сильных взрыва, за которыми последовали ряд взрывов меньшей мощности. На небе наблюдаются вспышки. Сведения о пострадавших и нанесенном ущербе в настоящее время уточняются.

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В Киеве и ряде других регионов Украины произошли взрывы
«Страна»: взрывы произошли в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях
06 августа 2023, 00:54

Фото: МО Украины

В субботу, 5 августа, Киев и несколько других регионов Украины стали свидетелями серии взрывов, сообщает Telegram-канал украинского СМИ «Страна.ua».
Сообщается о регистрации взрывов в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Последний известный случай произошел в районе города Староконстантинов, расположенного в Хмельницком районе Хмельницкой области, где находится аэродром Украинских Вооруженных сил.

«Жители Староконстантинова слышат еще несколько взрывов в районе военного аэродрома», — указывается в сообщении.
Местные власти подтвердили информацию о взрывах и призвали население оставаться в безопасных местах. В третий раз за субботу на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

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В Польше заявили, что вагнеровцы пытались проникнуть в страну
Варшава обвинила бойцов «Вагнера» в попытке проникнуть в Польшу
06 августа 2023, 00:37

iStock/Rafal Olkis

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблоньский заявляет, что боевики частной военной компании «Вагнер» попытались проникнуть на территорию Польши из Беларуси, сообщает телеканал CNN.

«Яблоньский подчеркивает, что Беларусь представляет „очень реальную“ угрозу, указывая на попытки бойцов ЧВК „Вагнер“ проникнуть на польскую территорию», — передает телеканал.
Замглавы МИД подтвердил в интервью телеканалу, что в Польше антиципируют «новые атаки на границу, возможно, дополнительные попытки нарушить воздушное пространство» страны. Он подчеркнул, что Польша не планирует «уступать».

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