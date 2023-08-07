Названы цели Турции в сотрудничестве с РФ для решения украинского конфликта

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Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов предположил, что Турция заинтересована в переговорах с Россией по поводу решения украинского конфликта и обсуждения плана действий после провала зерновой сделки, поскольку ей важно укрепить своё влияние в качестве «мирового регулятора».
«Изначально этот договор был полезен для всех сторон, в том числе и для России. Но со временем он деградировал, а Турция не смогла предложить новый план, который позволил бы сохранить соглашение», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ибрагимов.
Он также добавил, что во время переговоров лидеров двух стран ключевым может стать вопрос о «новой дорожной карте», которая будет включать в себя обновленные вопросы касательно зерновой сделки. По мнению эксперта, российский лидер Владимир Путин может рассмотреть все предложения своего турецкого коллеги, однако Россия будет руководствоваться в этих вопросах только своими национальными интересами и безопасностью своих граждан.
«Перед самым расторжением сделки, о чём Анкару Москва, безусловно, предупредила, турки направили на Украину свои суда, вероятно, чтобы Киев использовал их в качестве прикрытия и заложников — в надежде отвратить русские удары», — приводит «Царьград» слова Латышева.
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