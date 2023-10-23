Названы запрещенные для метеозависимых людей продукты

ОПГ «Северские» — одна из самых жестоких банд Подмосковья, которая держала в страхе весь Сергиев Посад с конца 1990-х. Около 20 лет не получалась поймать преступников, однако в настоящее время семеро из них осуждены, в отношении ещё троих дела рассматриваются. Об этом пишет РИА Новости.