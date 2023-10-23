Названы запрещенные для метеозависимых людей продукты

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По словам доктора-диетолога Елены Соломатиной, люди, страдающие от метеозависимости, могут почувствовать себя лучше при резких изменениях погоды, если они откажутся от продуктов, включающих трансжиры, сахар и соль, сообщило радио Sputnik.
Диетолог советует метеозависимым людям придерживаться особой диеты, чтобы улучшить свое состояние здоровья. Она рекомендует исключить из рациона продукты, содержащие трансжиры, такие как жареные блюда, копчености и маргарин. Также важно избегать употребления продуктов с добавленным сахаром и изделий, приготовленных из белой муки, так как они могут негативно воздействовать на сосуды. Кроме того, стоит ограничить потребление соли, поскольку она способствует задержке жидкости в организме, что может повысить артериальное давление.
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Артем Кузьмин