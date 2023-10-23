Названо число россиян, решивших вернуться из Латвии после начала СВО

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В Латвии наблюдается значительный рост россиян, выражающих желание вернуться в Российскую Федерацию, пишут «Известия». Этот тренд связан с введением миграционных изменений, внесенных латвийскими властями в ответ на спецоперацию российской армии на Украине. Такие данные были представлены временным поверенным в делах России в Латвии Олегом Зыковым.
«Из-за дискриминационных поправок, внедренных правительством Латвии в миграционное законодательство, русскоязычные представители диаспоры, проживающей на ее территории, проявили высокий интерес к участию в государственной программе содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. Это также относится к другим аналогичным механизмам, включая двусторонние межправительственные соглашения. За первые девять месяцев 2023 года количество обращений в этом контексте увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Олег Зыков.Читайте также:
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