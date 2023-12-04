Названо последствие усиления ультраправых в Европе

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Украина может потерять обещанные Евросоюзом 50 миллиардов евро из-за усиления ультраправых в Европе. Об этом сообщает британская газета The Financial Times.
«Раздоры в ЕС относительно инвестиций и будущего Украины ставят под угрозу важнейшие обещания Киеву, сделанные несколько месяцев назад — как раз в то время, когда поток финансовой и военной поддержки на Украину из США резко приостановился из-за поляризации конгресса по этому вопросу», — пишет издание.Сообщается, что будущее вступление Украины в Евросоюз ставится под сомнение из-за сопротивления Венгрии, а попытка администрации американского президента Джо Байдена добиться от конгресса выделения нового пакета помощи Украины в размере 60 млрд долларов встречает сопротивления со стороны сторонников Республиканской партии.
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