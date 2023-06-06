Названы дата и место проведения литературного фестиваля «Проект: ПОЭТ»

Фото: туристический портал МО
В программе примут участие актёры Сергей Безруков, Сергей Маковецкий, Екатерина Гусева, Елизавета Арзамасова, Антон Лаврентьев и Алина Астровская, поэтессы Ольга Сычёва и Юлия Мамочева, музыкальная группа «Пятеро».
«Этот литературный фестиваль под открытым небом будет проходить в Подмосковье уже третий год подряд. Решили расширить проведение фестиваля до двух дней. Программа включает художественные чтения известных российских актёров и поэтов, выступления всех желающих писателей и чтецов в рамках открытого микрофона, музыкальную и театральную программы. Впервые фестиваль будет дополнен кинематографической составляющей», – уточнила Каклюгина.В рамках фестиваля пройдёт показ российского фильма-драмы с диалогами в стихах «Русский крест» с Михаилом Пореченковым в главной роли.
Посетители фестиваля смогут познакомиться с экспозицией музея, принять участие в творческих мастер-классах. На территории усадьбы предусмотрены точки питания.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье состоится IX Международный фестиваль искусств имени Чайковского.