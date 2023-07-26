Названы следующие четыре страны-кандидата на выход из Евросоюза

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Франция, Германия, Венгрия и Польша могут начать рассмотрение вопроса о выходе из Европейского Союза (ЕС). Об этом заявила заместитель руководителя Центра геополитических исследований, политолог Наталья Макеева в интервью Ura.ru.
«Теоретически, Франция может начать обдумывать идею отхода от ЕС. В определенный момент и Польша может начать задумываться об этом. Но это возможно лишь в случае, если Россия установит полный военно-политический контроль над Украиной, и возникнет вопрос о положении Польши», — подчеркнула Макеева.Политолог также отметила, что Германия может стремиться к отделению от ЕС, так как она является мощным самодостаточным государством, и членство в союзе приносит ей больше проблем, чем выгод. Согласно мнению эксперта, Венгрия покинет Евросоюз в течение следующих двух лет.
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