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Названы следующие четыре страны-кандидата на выход из Евросоюза

Политолог Макеева спрогнозировала выход Франции, Германии, Венгрии и Польши из Евросоюза
26 июля 2023, 06:49

Фото: iStock/butenkow

Франция, Германия, Венгрия и Польша могут начать рассмотрение вопроса о выходе из Европейского Союза (ЕС). Об этом заявила заместитель руководителя Центра геополитических исследований, политолог Наталья Макеева в интервью Ura.ru.

«Теоретически, Франция может начать обдумывать идею отхода от ЕС. В определенный момент и Польша может начать задумываться об этом. Но это возможно лишь в случае, если Россия установит полный военно-политический контроль над Украиной, и возникнет вопрос о положении Польши», — подчеркнула Макеева.
Политолог также отметила, что Германия может стремиться к отделению от ЕС, так как она является мощным самодостаточным государством, и членство в союзе приносит ей больше проблем, чем выгод. Согласно мнению эксперта, Венгрия покинет Евросоюз в течение следующих двух лет.

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#Евросоюз
#Польша
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Кеннеди-младший призвал наладить диалог с Россией
Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией
26 июля 2023, 06:44

Фото: iStock/YayaErnst

Претендент на пост президента США Роберт Кеннеди подчеркнул необходимость установления высокоуровневого диалога с Россией.
«Мы находимся в возможном экзистенциальном конфликте с Россией. У них ядерное оружие в количестве, превосходящем наше на тысячи единиц. И, кажется, это никого не тревожит», — цитирует Кеннеди РИА Новости.
Он также добавил, что его дядя и Никита Хрущев смогли наладить исключительные дружественные связи между собой.

«Они общались друг с другом. Мы часто вырастаем, думая, что мы одержали победу в войне, что Америка победила Гитлера. Мой дядя же утверждал: нет, это русские выиграли войну», — отметил он.
Младший Кеннеди также напомнил о масштабных потерях СССР в ходе Второй мировой войны.

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#США. Россия
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Постпред Эритреи в ООН заявил об угрозе Уставу ООН
Постпред Эритреи в ООН: некоторые страны научились обходить Устав ООН, он под угрозой
26 июля 2023, 06:02

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам выразила обеспокоенность нарушением Устава ООН некоторыми странами, отметив, что это ставит его под угрозу. Эритрея, вместе с Россией, является частью Группы друзей в защиту Устава ООН, пишет РИА Новости.
«Если бы все нации-участники соблюдали бы основы Устава ООН, не думаю, что мы столкнулись бы с теми проблемами, которые мы наблюдаем сегодня в мире. Мне кажется, что Устав ООН находится в опасности», — заявила Тесфамариам.
Она также заметила, что западные страны пытаются внести на обсуждение в Генеральной ассамблее ООН темы, «которые не имеют значимости для 90% мирового населения».

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#ООН
#Африка
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Депутат ГД РФ Толстой обвинил Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией
Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией
26 июля 2023, 06:02

Фото: сайт Кремля

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства перед Российской Федерацией. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
По словам Толстого, российский лидер Владимир Путин всегда выполнял свои обязательства по отношению к Турции и надеялся на такую же реакцию от Анкары. Однако Эрдоган свои обязательства не соблюдает.

Депутат также прокомментировал позицию турецкой стороны касательно членства Украины в НАТО. Толстой отметил, что Россия относится к этому вопросу отрицательно.

«Зеленский может сам вступить в НАТО, но без Украины», — цитирует издание слова вице-спикера.

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#Толстой
#Эрдоган
#Турция
#Россия
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В Британии призвали объявить «Вагнер» террористической организацией
В парламенте Британии призвали власти объявить «Вагнер» террористической организацией
26 июля 2023, 04:23

Фото: iStock/melis82

Комитет по внешним связям британского парламента призывал правительство классифицировать группу «Вагнер» как террористическую организацию, пишет РИА Новости.
В заявлении говорится о настоятельной рекомендации комитета классифицировать «Вагнер» как террористическую сеть. Парламентарии также призывают власти «более решительно и быстро» вводить санкции против организаций и индивидуумов, имеющих связи с «Вагнером».

Отчёт комитета также отмечает, что в течение последних десяти лет деятельность этой группы была недооценена правительством, хотя от группы «Вагнер», по мнению комитета, исходят угрозы к национальной безопасности.

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#Великобритания
#ЧВК Вагнер
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Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине
Посол Антонов: поставки оружия Украине находятся за гранью морали и здравомыслия
26 июля 2023, 03:51

Фото: iStock/donfiore

Российский посол в США Анатолий Антонов выразил свое возмущение продолжением поставок вооружения из США в Украину. Он подчеркнул, что это противоречит нормам морали и здравого смысла и ведет к увеличению человеческого страдания и смертей, передает РИА Новости.
Во вторник США объявили о предоставлении 43-го пакета военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

«Вашингтон продолжает беззаконно поставлять оружие своим украинским подопечным, что противоречит как морали, так и здравому смыслу», — подчеркнул дипломат в своем обращении к прессе.
«Можно с уверенностью сказать: боеприпасы и ракеты, за которые заплатили миллиарды долларов американские налогоплательщики, станут причиной разрушения городов и заминированных полей, а также будут означать искалеченные жизни», — добавил он.

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#США
#Россия
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Украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 58 раз обстреляли территорию Донбасса
26 июля 2023, 02:34

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

За последние 24 часа украинская армия осуществила 58 обстрелов на территорию Донецкой Народной Республики, выпустив при этом 222 боеприпаса различного типа. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов военных преступлений Украины (СЦКК) на своем телеграм-канале.
«В течение прошлых суток было зарегистрировано 58 случаев обстрела со стороны украинских вооруженных формирований», — отмечается в заявлении представительства.
Всего было выпущено 222 боеприпаса различных типов украинскими войсками. Под обстрел попали восемь населенных пунктов региона: Горловка, Ясиноватая и её район, Донецк, Макеевка, Александровка, Петровское и Красная Поляна.

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#ДНР
#обстрелы
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США боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Россией
CNN: США боятся, что действия Рида на Украине навредят диалогу с Россией по заключенным
26 июля 2023, 02:30

Фото: iStock/rarrarorro

Власти Вашингтона беспокоятся, что участие экс-морпеха Тревора Рида в военных действиях на Украине может подорвать переговоры с Москвой относительно обмена узниками, включая вероятность возвращения Эвана Гершковича и Пола Уилана в США, сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.
«Это действие было совершено этим человеком по его собственному желанию и должно рассматриваться отдельно от дискуссий о возвращении Эвана Гершковича и Пола Уилана», — утверждает представитель администрации.
Источник телеканала подчеркнул, что в Вашингтоне «естественно» озабочены возможными трудностями в диалоге с Москвой.

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#США
#Украина
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Европу предупредили о риске остаться без газа из-за в США
La Croix: Европа может остаться без поставок газа из-за недовольства в США
26 июля 2023, 01:34

Фото: iStock/Chepko

Европа может столкнуться с прекращением поставок газа из США, пишет «Газета.ру» со ссылкой на La Croix. Причина кроется в возможном недовольстве американских производителей, которые могут остановить поставки из-за повышения цен на внутреннем рынке, вызванного экспортом газа в Европу.
Издание отмечает, что в случае возвращения к власти республиканцев, данная проблема может получить особое внимание.
Аналитики подчеркивают, что Европа стала сильно зависимой от американских поставок газа после отказа от российского. В то же время, увеличение добычи газа в США негативно сказывается на окружающей среде, так как привело к существенному росту (на 20-45 процентов) выбросов парниковых газов, указывается в статье.

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#газ
#Европа
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Польша заявила, что оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро
Минобороны Польши: Страна оказала Украине военную помощь на три миллиарда евро
25 июля 2023, 23:41

Фото: iStock/Velishchuk

Польша предоставила военную поддержку Украине на сумму в 3 миллиарда евро, сообщил сайт Defence24 со ссылкой на информацию от польского министерства обороны.

«Общая стоимость военной помощи, оказанной Польшей Украине, достигла отметки в 3 миллиарда евро», — говорится в сообщении Defence24.
Портал отмечает, что в апреле 2022 года Варшава заявила о передаче военного оборудования Киеву на сумму 1,5 миллиарда евро. За следующий год эта сумма увеличилась на дополнительный миллиард евро, причем помощь на 500 миллионов евро была оказана в течение последних 3-4 месяцев.

«В последние месяцы поддержка значительно увеличилась», — говорится в сообщении портала.
Однако, польское министерство обороны подчеркивает, что детали оказанной военной помощи Украине являются секретными.

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#Польша
#Украина
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